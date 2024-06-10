Глава МИД Ирана заявил о большом потенциале развития сотрудничества с Россией

Кани выразил министру иностранных дел России Сергею Лаврову благодарность за соболезнования и позицию России после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси и бывшего главы МИД исламской республики Амира Абдоллахияна. Лавров вновь выразил соболезнования в связи с гибелью главы государства и иранского министра иностранных дел. Он добавил, что Россия будет помнить их как великих сыновей Ирана и верных друзей страны.