Глава МИД Ирана заявил о большом потенциале развития сотрудничества с Россией
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани на встрече в Нижнем Новгороде на полях совещания министров иностранных дел БРИКС обратил внимание, что сотрудничество с Россией имеет огромный потенциал расширения и будет все более плодотворным и успешным.
Кани выразил министру иностранных дел России Сергею Лаврову благодарность за соболезнования и позицию России после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси и бывшего главы МИД исламской республики Амира Абдоллахияна. Лавров вновь выразил соболезнования в связи с гибелью главы государства и иранского министра иностранных дел. Он добавил, что Россия будет помнить их как великих сыновей Ирана и верных друзей страны.
«Мы отметили заявление иранских друзей о преемственности наших отношений. Такая позиция встречает полную поддержку и взаимность с нашей стороны», – подчеркнул глава МИД РФ (цитата по ТАСС).
В Нижнем Новгороде 10-11 июня проходит совещание глав МИД стран – членов БРИКС+. В российском МИДе отмечали, что участники планируют обменяться мнениями по актуальным вопросам глобальной повестки дня и обсудить региональные сюжеты и взаимодействие государств БРИКС. В сессии 11 июня планирует принять участие также министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Последние четыре страны стали членами с 1 января 2024 г. С начала этого года началось председательство России в объединении.