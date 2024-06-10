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Глава МИД Ирана заявил о большом потенциале развития сотрудничества с Россией

Ведомости

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани на встрече в Нижнем Новгороде на полях совещания министров иностранных дел БРИКС обратил внимание, что сотрудничество с Россией имеет огромный потенциал расширения и будет все более плодотворным и успешным.

Кани выразил министру иностранных дел России Сергею Лаврову благодарность за соболезнования и позицию России после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси и бывшего главы МИД исламской республики Амира Абдоллахияна. Лавров вновь выразил соболезнования в связи с гибелью главы государства и иранского министра иностранных дел. Он добавил, что Россия будет помнить их как великих сыновей Ирана и верных друзей страны.

«Мы отметили заявление иранских друзей о преемственности наших отношений. Такая позиция встречает полную поддержку и взаимность с нашей стороны», – подчеркнул глава МИД РФ (цитата по ТАСС).

В Нижнем Новгороде 10-11 июня проходит совещание глав МИД стран – членов БРИКС+. В российском МИДе отмечали, что участники планируют обменяться мнениями по актуальным вопросам глобальной повестки дня и обсудить региональные сюжеты и взаимодействие государств БРИКС. В сессии 11 июня планирует принять участие также министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Последние четыре страны стали членами с 1 января 2024 г. С начала этого года началось председательство России в объединении.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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