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И. о. главы МИД Ирана провел первый телефонный разговор с Лавровым

Ведомости

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани провел первый телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом глава он сообщил на своей странице в соцсети Х.

«В продолжение дипломатических встреч и контактов мне позвонил российский коллега Сергей Лавров», – написал он.

Али Багери Кани подчеркнул, что региональное и международное сотрудничество между Россией и Ираном развивается. Путь многосторонности – это стратегический выбор стран для формирования справедливого мира, в котором «каждый игрок получает шанс играть роль, соответствующую его способностям», отметил он.

После гибели министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна на должность исполняющего обязанности главы МИД был назначен Али Багери Кани. Его кандидатуру одобрили на внеочередном заседании правительства, которое провел первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер. Он исполняет обязанности главы исполнительной власти Ирана после гибели президента Эбрахима Раиси.

20 мая временный поверенный России в Тегеране Рафаэл Геворкян провел встречу с Али Багери Кани. Геворкян передал соболезнования в связи со смертью президента Ирана Эбрахима Раиси и других членов делегации от президента России Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Али Багери Кани поблагодарил Россию за поддержку и оперативную спасательную миссию, которую организовали по личному указанию Путина. Он подчеркнул, что в Иране будут это помнить.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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