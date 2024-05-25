И. о. главы МИД Ирана провел первый телефонный разговор с Лавровым
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани провел первый телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом глава он сообщил на своей странице в соцсети Х.
«В продолжение дипломатических встреч и контактов мне позвонил российский коллега Сергей Лавров», – написал он.
Али Багери Кани подчеркнул, что региональное и международное сотрудничество между Россией и Ираном развивается. Путь многосторонности – это стратегический выбор стран для формирования справедливого мира, в котором «каждый игрок получает шанс играть роль, соответствующую его способностям», отметил он.
После гибели министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна на должность исполняющего обязанности главы МИД был назначен Али Багери Кани. Его кандидатуру одобрили на внеочередном заседании правительства, которое провел первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер. Он исполняет обязанности главы исполнительной власти Ирана после гибели президента Эбрахима Раиси.
20 мая временный поверенный России в Тегеране Рафаэл Геворкян провел встречу с Али Багери Кани. Геворкян передал соболезнования в связи со смертью президента Ирана Эбрахима Раиси и других членов делегации от президента России Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Али Багери Кани поблагодарил Россию за поддержку и оперативную спасательную миссию, которую организовали по личному указанию Путина. Он подчеркнул, что в Иране будут это помнить.