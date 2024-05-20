Исполняющим обязанности главы МИД Ирана назначен Али Багери Кани
Замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кани назначен и. о. главы МИДа после гибели Хосейна Амира Абдоллахияна, прежнего министра иностранных дел. Об этом сообщает новостной портал Entekhab.
Кандидатуру Али Багери Кани одобрили на внеочередном заседании правительства, его провел первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер. Он исполняет обязанности главы исполнительной власти Ирана после гибели президента Эбрахима Раиси.
19 мая вертолет с президентом Раиси, министром иностранных дел Абдоллахияна и другими чиновниками совершил жесткую посадку на северо-западе страны из-за сложных погодных условий. Делегация возвращалась из Азербайджана, где прошла встреча с главой страны Ильхамом Алиевым. Президентский кортеж состоял из трех вертолетов, два из них приземлились благополучно.
20 мая иранское общество Красного Полумесяца нашло место падения вертолета, поисковая операция продолжалась более 12 часов. На борту находились не менее восьми человек, включая двух пилотов и одного технического работника. Все они погибли.
Спасательные работы на месте крушения завершены, тела погибших доставят в Тебриз – столицу провинции Восточный Азербайджан, где 21 мая пройдут похороны Раиси и сопровождавших его лиц. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил пятидневный траур в стране.