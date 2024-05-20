Исполняющим обязанности главы МИД Ирана назначен Али Багери Кани

19 мая вертолет с президентом Раиси, министром иностранных дел Абдоллахияна и другими чиновниками совершил жесткую посадку на северо-западе страны из-за сложных погодных условий. Делегация возвращалась из Азербайджана, где прошла встреча с главой страны Ильхамом Алиевым. Президентский кортеж состоял из трех вертолетов, два из них приземлились благополучно.