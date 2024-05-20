Временный поверенный России в Тегеране провел встречу с и. о. главы МИД Ирана
Временный поверенный в делах России в Тегеране Рафаэл Геворкян провел встречу с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Исламской Республике.
Геворкян передал исполняющему обязанности министра послания с соболезнованиями в связи со смертью президента Ирана Эбрахима Раиси и других членов делегации от президента РФ Владимира Путина, председателя правительства России Михаила Мишустина и министра иностранных дел страны Сергея Лаврова.
Али Багери Кани поблагодарил Россию за поддержку и оперативную спасательную миссию, организованную по личному указанию Путина. Он подчеркнул, что в Иране это будут помнить.
«От себя попросил Али Багери Кани передать соболезнования и слова глубокого сочувствия семьям Эбрахима Раиси и Хосейна Амира Абдоллахияна, с которыми посчастливилось быть знакомым лично», – говорится в сообщении.
19 мая вертолет с президентом Ирана, министром иностранных дел и другими государственными чиновниками совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана из-за сложных погодных условий. Поисковая операция длилась более 12 часов, 20 мая общество Красного Полумесяца обнаружило место падения вертолета. Все государственные деятели вместе с пилотами и техническим персоналом погибли.
Тела погибших доставят в Тебриз – столицу провинции Восточный Азербайджан, где 21 мая пройдут похороны Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил пятидневный траур в стране.