Временный поверенный России в Тегеране провел встречу с и. о. главы МИД Ирана

Геворкян передал исполняющему обязанности министра послания с соболезнованиями в связи со смертью президента Ирана Эбрахима Раиси и других членов делегации от президента РФ Владимира Путина, председателя правительства России Михаила Мишустина и министра иностранных дел страны Сергея Лаврова.