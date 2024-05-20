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Временный поверенный России в Тегеране провел встречу с и. о. главы МИД Ирана

Ведомости

Временный поверенный в делах России в Тегеране Рафаэл Геворкян провел встречу с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Исламской Республике.

Геворкян передал исполняющему обязанности министра послания с соболезнованиями в связи со смертью президента Ирана Эбрахима Раиси и других членов делегации от президента РФ Владимира Путина, председателя правительства России Михаила Мишустина и министра иностранных дел страны Сергея Лаврова.

Али Багери Кани поблагодарил Россию за поддержку и оперативную спасательную миссию, организованную по личному указанию Путина. Он подчеркнул, что в Иране это будут помнить.

«От себя попросил Али Багери Кани передать соболезнования и слова глубокого сочувствия семьям Эбрахима Раиси и Хосейна Амира Абдоллахияна, с которыми посчастливилось быть знакомым лично», – говорится в сообщении.

19 мая вертолет с президентом Ирана, министром иностранных дел и другими государственными чиновниками совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана из-за сложных погодных условий. Поисковая операция длилась более 12 часов, 20 мая общество Красного Полумесяца обнаружило место падения вертолета. Все государственные деятели вместе с пилотами и техническим персоналом погибли.

Тела погибших доставят в Тебриз – столицу провинции Восточный Азербайджан, где 21 мая пройдут похороны Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил пятидневный траур в стране.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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