Россия запретила въезд для 27 граждан Австралии
Въезд в Россию закрывается для 27 граждан Австралии. Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) РФ.
Решение принято в ответ на «политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании коллективного Запада».
В число попавших под ограничение вошли бывшие политические деятели, руководители компаний, преподаватели вузов, журналисты, общественные деятели, формирующие в Австралии «антироссийскую повестку дня».
«С учетом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает принимать новые санкционные меры, работа над актуализацией российского «стоп-листа» будет продолжена», – заявили в МИДе.
17 апреля сообщалось о введении запрета на въезд в Россию для 235 граждан Австралии из числа депутатов муниципальных собраний. Меру приняли в ответ на санкции против российских физических и юридических лиц.