Путин поздравил Зюганова с 80-летием и присвоением звания Героя труда

Зюганов родился в 1944 г. Он окончил Орловский государственный педагогический институт и Академию общественных наук при ЦК КПСС. Является доктором философских наук. В 1993 г. Зюганова избрали председателем центрального исполнительного комитета КПРФ и депутатом Госдумы ФС РФ.