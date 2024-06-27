Путин поздравил Зюганова с 80-летием и присвоением звания Героя труда
Президент России Владимир Путин поздравил лидера КПРФ Геннадия Зюганова с 80-летием и присвоением звания Героя Труда, передает пресс-служба Кремля.
Глава государства поблагодарил Зюганова за многолетнюю службу Отечеству. Путин также добавил, что партия КПРФ придерживается исключительно патриотических позиций.
26 июня Путин подписал распоряжение о присвоении Зюганову звания Героя Труда. В этот же день лидер КПРФ получил от Центральной избирательной комиссии (ЦИК) медаль «За содействие в организации выборов».
Зюганов родился в 1944 г. Он окончил Орловский государственный педагогический институт и Академию общественных наук при ЦК КПСС. Является доктором философских наук. В 1993 г. Зюганова избрали председателем центрального исполнительного комитета КПРФ и депутатом Госдумы ФС РФ.