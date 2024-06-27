Путин проведет с президентом Конго встречу тет-а-тет
Президенты России и Республики Конго Владимир Путин и Дени Сассу-Нгессо проведут встречу в формате тет-а-тет, после чего пройдут российско-конголезские переговоры на официальном завтраке. Об этом заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.
Песков уточнил, что 27 июня посвящено отношениям стран. Президент Конго находится в России, он достаточно частый гость в стране. Пресс-секретарь президента заметил, что Сассу-Нгессо присутствовал на саммите «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге и принимал активное участие в саммите «Россия – Африка» в 2019 г. в Сочи.
«Весьма и весьма перспективная, дружественная для нас страна для развития двусторонних отношений, потенциал которых весьма и весьма далек от полноценного задействования. Поэтому есть над чем работать. И сегодня этому будут посвящены переговоры», – уточнил Песков.
27 июня Путин наградил Сассу-Нгессо Орденом Почета за большой вклад в развитие и укрепление отношений между Россией и Конго.
Лидер африканской страны прибыл в Москву на переговоры с Путиным 25 июня. Он пробудет в России до 29 июня. Последний раз Сассу-Нгессо посещал Россию во время саммита «Россия – Африка» 27-28 июля 2023 г. Личная встреча Путина и Сассу-Нгессо прошла по завершении саммита 29 июля. В 2024 г. Россия и Конго отмечают 60-ю годовщину установления дипломатических отношений. Они были установлены 16 марта 1964 г.