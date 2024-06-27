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Путин наградил президента Конго Орденом Почета

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Президент России Владимир Путин наградил президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо Орденом Почета. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Орден присужден с формулировкой за большой вклад в развитие и укрепление отношений между Россией и Конго.

Президент Конго прибыл в Москву на переговоры с президентом РФ 25 июня. Лидер африканской страны пробудет в России до 29 июня. Последний раз Сассу-Нгессо посещал Россию во время саммита «Россия – Африка» 27-28 июля 2023 г. Личная встреча Путина и Сассу-Нгессо прошла по завершении саммита 29 июля. В 2024 г. Россия и Конго отмечают 60-ю годовщину установления дипломатических отношений. Они были установлены 16 марта 1964 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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