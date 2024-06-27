Путин наградил президента Конго Орденом Почета

Президент Конго прибыл в Москву на переговоры с президентом РФ 25 июня. Лидер африканской страны пробудет в России до 29 июня. Последний раз Сассу-Нгессо посещал Россию во время саммита «Россия – Африка» 27-28 июля 2023 г. Личная встреча Путина и Сассу-Нгессо прошла по завершении саммита 29 июля. В 2024 г. Россия и Конго отмечают 60-ю годовщину установления дипломатических отношений. Они были установлены 16 марта 1964 г.