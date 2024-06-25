Президент Республики Конго прибыл в Москву на переговоры с Путиным

О его визите 18 июня сообщил посол республики в РФ Давид Мадука. Помощник российского главы государства Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина с Сассу-Нгессо состоится 27 июня. В посольстве страны в Москве сообщали, что Сассу-Нгессо будет находиться с визитом в России с 25 по 29 июня.