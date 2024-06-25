Президент Республики Конго прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, пишет «РИА Новости».
Африканский лидер пробудет в России до 29 июня.
Последний раз Сассу-Нгессо посещал Россию во время саммита «Россия – Африка», который прошел с 27 по 28 июля 2023 г. Личная встреча Путина и Сассу-Нгессо прошла по завершении саммита 29 июля.
В 2024 г. Россия и Конго отмечают 60-ю годовщину установления дипломатических отношений. Они были установлены 16 марта 1964 г.