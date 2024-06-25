Путин проведет переговоры с президентом Конго 27 июня
Президент России Владимир Путин 27 июня проведет переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Да, естественно будут <...> 27-го [июня]», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов (цитата по «РИА Новости»).
24 июня посольство Республики Конго в Москве сообщило, что Сассу-Нгессо будет находиться в России с 25 по 29 июня. О его визите 18 июня сообщил посол республики в РФ Давид Мадука, подчеркнув, что планируется встреча лидеров России и Конго.
Сассу-Нгессо посещал Россию в прошлом году. Он принял участие в саммите «Россия – Африка», который проходил в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. 29 июля он встретился с Путиным в Константиновском дворце. В 2024 г. Россия и Конго отмечают 60-ю годовщину установления дипломатических отношений. Они были установлены 16 марта 1964 г.