Президент Конго будет находиться с визитом в России с 25 по 29 июня

Сассу-Нгессо посещал Россию в прошлом году во время саммита «Россия – Африка», который проходил в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. Личная встреча Путина и Сассу-Нгессо прошла 29 июля 2023 г. в Константиновском дворце. Во время нее Путин сообщил, что в январе – апреле 2023 г. объем двусторонней торговли между РФ и Конго увеличился на 85%. В 2024 г. Россия и Конго отмечают 60-ю годовщину установления дипломатических отношений. Они были установлены 16 марта 1964 г.