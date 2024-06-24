Президент Конго будет находиться с визитом в России с 25 по 29 июня
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо будет находиться с визитом в России с 25 по 29 июня. Об этом ТАСС сообщили в посольстве страны в Москве.
«Поездка президента продлится с 25 по 29 июня», – сказали в посольстве.
18 июня стало известно о предстоящем визите Сассу-Нгессо в Россию. Посол республики в РФ Давид Мадука сообщил, что в ходе визита запланирована встреча главы Конго с президентом России Владимиром Путиным.
Сассу-Нгессо посещал Россию в прошлом году во время саммита «Россия – Африка», который проходил в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. Личная встреча Путина и Сассу-Нгессо прошла 29 июля 2023 г. в Константиновском дворце. Во время нее Путин сообщил, что в январе – апреле 2023 г. объем двусторонней торговли между РФ и Конго увеличился на 85%. В 2024 г. Россия и Конго отмечают 60-ю годовщину установления дипломатических отношений. Они были установлены 16 марта 1964 г.