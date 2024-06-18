Президент республики Конго посетит Россию 25 июня
Президент республики Конго Дени Сассу-Нгессо посетит Россию, сообщил посол страны в РФ Давид Мадука в разговоре с «РИА Новости».
«Посетит с визитом 25 июня», – сказал он.
Мадука добавил, что в ходе визита запланирована встреча Сассу-Нгессо с президентом России Владимиром Путиным.
Сассу-Нгессо посещал Россию с визитом в прошлом году во время второго саммита «Россия-Африка». Он прошел в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. Тогда анонсировалось участие в саммите делегаций из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств. По итогам мероприятия Путин и главы африканских государств приняли декларацию, которая охватывает взаимодействие России и африканских стран в политической, торгово-экономической, гуманитарной, культурной и других областях. Всего документ состоит из 74 пунктов.
Личная встреча Путина и Сассу-Нгессо прошла 29 июля 2023 г. в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Глава Конго поблагодарил президента РФ за организацию саммита «Россия-Африка», а также заявил, что республика намерена развиваться в сфере электроэнергии для реализации соответствующих проектов. Путин в свою очередь сообщил, что в Конго эффективно работают ведущие российские компании, в том числе «Лукойл» и «Яндекс». Кроме того, в январе-апреле 2023 г. объем двусторонней торговли между РФ и Конго увеличился на 85%.
В 2024 г. Россия и Конго отмечают 60-ю годовщину установления дипломатических отношений. Они были установлены 16 марта 1964 г.