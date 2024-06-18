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Президент республики Конго посетит Россию 25 июня

Ведомости

Президент республики Конго Дени Сассу-Нгессо посетит Россию, сообщил посол страны в РФ Давид Мадука в разговоре с «РИА Новости».

«Посетит с визитом 25 июня», – сказал он.

Мадука добавил, что в ходе визита запланирована встреча Сассу-Нгессо с президентом России Владимиром Путиным.

Сассу-Нгессо посещал Россию с визитом в прошлом году во время второго саммита «Россия-Африка». Он прошел в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. Тогда анонсировалось участие в саммите делегаций из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств. По итогам мероприятия Путин и главы африканских государств приняли декларацию, которая охватывает взаимодействие России и африканских стран в политической, торгово-экономической, гуманитарной, культурной и других областях. Всего документ состоит из 74 пунктов.

Личная встреча Путина и Сассу-Нгессо прошла 29 июля 2023 г. в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Глава Конго поблагодарил президента РФ за организацию саммита «Россия-Африка», а также заявил, что республика намерена развиваться в сфере электроэнергии для реализации соответствующих проектов. Путин в свою очередь сообщил, что в Конго эффективно работают ведущие российские компании, в том числе «Лукойл» и «Яндекс». Кроме того, в январе-апреле 2023 г. объем двусторонней торговли между РФ и Конго увеличился на 85%.

В 2024 г. Россия и Конго отмечают 60-ю годовщину установления дипломатических отношений. Они были установлены 16 марта 1964 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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