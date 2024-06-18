Президент республики Конго посетит Россию 25 июня

Личная встреча Путина и Сассу-Нгессо прошла 29 июля 2023 г. в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Глава Конго поблагодарил президента РФ за организацию саммита «Россия-Африка», а также заявил, что республика намерена развиваться в сфере электроэнергии для реализации соответствующих проектов. Путин в свою очередь сообщил, что в Конго эффективно работают ведущие российские компании, в том числе «Лукойл» и «Яндекс». Кроме того, в январе-апреле 2023 г. объем двусторонней торговли между РФ и Конго увеличился на 85%.