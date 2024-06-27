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Кремль: Россия пока не принимала решений о понижении дипотношений с Западом

Ведомости

Россия пока не принимала решений по поводу понижения дипломатических отношений со странами Запада, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В качестве ответной реакции на подобную постоянно растущую вовлеченность и не прекращающуюся со стороны запада эскалацию напряженности на континенте Россия просчитывает разные варианты. Но никаких решений на этот счет пока не принималось», – сказал он.

Песков подчеркнул, что понижение дипотношений – это стандартная практика государства, которое сталкивается с недружественными и враждебными проявлениями в своей адрес. Он отметил, что вовлеченность Запада и США в конфликт на Украине растет. На этом фоне Россия рассматривает варианты ответов на вмешательство третьих стран в украинский кризис. Кремль также обращает внимание на заявления недружественных стран, которые в качестве главной задачи ставят обеспечение стратегического поражения РФ на поле боя.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В Кремле неоднократно подчеркивали, что цели спецоперации будут достигнуты. После ее начала западные страны ввели против РФ масштабные санкции и стали оказывать Киеву военную и финансовую помощь.

12 июня минфин США расширил санкционные списки. Ограничения затронули в том числе Московскую биржу, страховую компанию «Согаз», проекты «Арктик СПГ – 1» и «Арктик СПГ – 3», Национальный клиринговый центр и др. 24 июня ЕС принял 14-й пакет антироссийских санкций, направленный против энергетического, финансового и торгового секторов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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