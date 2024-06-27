Кремль: Россия пока не принимала решений о понижении дипотношений с Западом
Россия пока не принимала решений по поводу понижения дипломатических отношений со странами Запада, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В качестве ответной реакции на подобную постоянно растущую вовлеченность и не прекращающуюся со стороны запада эскалацию напряженности на континенте Россия просчитывает разные варианты. Но никаких решений на этот счет пока не принималось», – сказал он.
Песков подчеркнул, что понижение дипотношений – это стандартная практика государства, которое сталкивается с недружественными и враждебными проявлениями в своей адрес. Он отметил, что вовлеченность Запада и США в конфликт на Украине растет. На этом фоне Россия рассматривает варианты ответов на вмешательство третьих стран в украинский кризис. Кремль также обращает внимание на заявления недружественных стран, которые в качестве главной задачи ставят обеспечение стратегического поражения РФ на поле боя.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В Кремле неоднократно подчеркивали, что цели спецоперации будут достигнуты. После ее начала западные страны ввели против РФ масштабные санкции и стали оказывать Киеву военную и финансовую помощь.
12 июня минфин США расширил санкционные списки. Ограничения затронули в том числе Московскую биржу, страховую компанию «Согаз», проекты «Арктик СПГ – 1» и «Арктик СПГ – 3», Национальный клиринговый центр и др. 24 июня ЕС принял 14-й пакет антироссийских санкций, направленный против энергетического, финансового и торгового секторов.