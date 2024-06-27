Кремль: Россия пока не принимала решений о понижении дипотношений с Западом

Песков подчеркнул, что понижение дипотношений – это стандартная практика государства, которое сталкивается с недружественными и враждебными проявлениями в своей адрес. Он отметил, что вовлеченность Запада и США в конфликт на Украине растет. На этом фоне Россия рассматривает варианты ответов на вмешательство третьих стран в украинский кризис. Кремль также обращает внимание на заявления недружественных стран, которые в качестве главной задачи ставят обеспечение стратегического поражения РФ на поле боя.