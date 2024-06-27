В Минфине заявили, что РФ продолжит создавать условия для разморозки активов
Россия продолжит работать над условиями, которые позволят разблокировать активы инвесторов. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков, его слова приводит ТАСС.
«Санкции мешают работе частного бизнеса и частных лиц. Мы со своей стороны создаем условия для того, чтобы эти интересы бизнеса и частных лиц работали. Западные санкции этому не мешают. В том числе своим же инвесторам мешают получать активы, получать деньги», – сказал Чебесков, добавив, что Россия будет создавать необходимые условия.
11 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК предоставит Украине 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов России в июле этого года, 90% от них пойдут на вооружение. Позже стало известно, что страны G7 оставят замороженными российские активы до тех пор, пока РФ не выплатит ущерб Украине в размере $486 млрд и не «прекратит конфликт». 24 июня министры иностранных дел Евросоюза (ЕС) приняли решение использовать доходы от замороженных активов РФ для выделения 1,4 млрд евро военной помощи Украине.
12 июня минфин США расширил санкционные списки. Ограничения затронули в том числе Московскую биржу, страховую компанию «Согаз», проекты «Арктик СПГ – 1» и «Арктик СПГ – 3», Национальный клиринговый центр и др. 24 июня ЕС принял 14-й пакет антироссийских санкций, направленный против энергетического, финансового и торгового секторов. Он ввел ограничения на транзит российского сжиженного природного газа (СПГ). Новый пакет санкций также запретил европейским организациям подключаться к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) или эквивалентным специализированным службам обмена финансовыми сообщениями.