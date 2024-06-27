В Минфине заявили, что РФ продолжит создавать условия для разморозки активов

11 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК предоставит Украине 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов России в июле этого года, 90% от них пойдут на вооружение. Позже стало известно, что страны G7 оставят замороженными российские активы до тех пор, пока РФ не выплатит ущерб Украине в размере $486 млрд и не «прекратит конфликт». 24 июня министры иностранных дел Евросоюза (ЕС) приняли решение использовать доходы от замороженных активов РФ для выделения 1,4 млрд евро военной помощи Украине.