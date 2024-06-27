В МИД РФ допустили понижение уровня дипломатических отношений со странами Запада
МИД России не исключает понижение уровня дипломатических отношений с западными странами в будущем, эта возможность изучается уже сейчас. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью газете «Известия».
«Мы не исключаем никаких вариантов в будущем. Это все будет зависеть от кого, как себя будут вести наши противники. <...> Возможно ли сейчас решение, которое включает понижение уровня дипотношений? Могу сказать, что это предмет рассмотрения и все это изучается», – отметил он.
Рябков отметил, что такие решения принимаются на самом высоком уровне, пока их нет. В то же время, добавил он, противники должны знать, что они шаг за шагом приближают себя к точке невозврата.
Дипломат указал на соучастие США в атаке ВСУ на Севастополь и планы ЕС по изъятию доходов от заблокированных российских активов. Он предупредил, что такая «внешнеполитическая вседозволенность и упоение собственной безнаказанностью» может в итоге привести к ответу России, который окажется для западных стран «гораздо более болезненным», чем им представляется сегодня.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели против РФ масштабные санкции и стали оказывать Киеву военную и финансовую помощь. В частности, 23 июня Севастополь был атакован ВСУ с использованием американских ракет ATACMS. В результате атаки погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 пострадали.
ЕС 24 июня принял уже 14-й пакет антироссийских санкций. В частности, европейские власти ограничили поставки гелия, транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты и запретили инвестиции, предоставление товаров и технологий для проектов СПГ, включая «Арктик СПГ – 2» и «Мурманск СПГ». Санкции также коснулись Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), которая считается аналогом SWIFT.