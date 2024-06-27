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В МИД РФ допустили понижение уровня дипломатических отношений со странами Запада

Ведомости

МИД России не исключает понижение уровня дипломатических отношений с западными странами в будущем, эта возможность изучается уже сейчас. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью газете «Известия».

«Мы не исключаем никаких вариантов в будущем. Это все будет зависеть от кого, как себя будут вести наши противники. <...> Возможно ли сейчас решение, которое включает понижение уровня дипотношений? Могу сказать, что это предмет рассмотрения и все это изучается», – отметил он.

Рябков отметил, что такие решения принимаются на самом высоком уровне, пока их нет. В то же время, добавил он, противники должны знать, что они шаг за шагом приближают себя к точке невозврата.

Дипломат указал на соучастие США в атаке ВСУ на Севастополь и планы ЕС по изъятию доходов от заблокированных российских активов. Он предупредил, что такая «внешнеполитическая вседозволенность и упоение собственной безнаказанностью» может в итоге привести к ответу России, который окажется для западных стран «гораздо более болезненным», чем им представляется сегодня.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели против РФ масштабные санкции и стали оказывать Киеву военную и финансовую помощь. В частности, 23 июня Севастополь был атакован ВСУ с использованием американских ракет ATACMS. В результате атаки погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 пострадали.

ЕС 24 июня принял уже 14-й пакет антироссийских санкций. В частности, европейские власти ограничили поставки гелия, транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты и запретили инвестиции, предоставление товаров и технологий для проектов СПГ, включая «Арктик СПГ – 2» и «Мурманск СПГ». Санкции также коснулись Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), которая считается аналогом SWIFT.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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