В МИД РФ допустили понижение уровня дипломатических отношений со странами Запада

«Мы не исключаем никаких вариантов в будущем. Это все будет зависеть от кого, как себя будут вести наши противники. <...> Возможно ли сейчас решение, которое включает понижение уровня дипотношений? Могу сказать, что это предмет рассмотрения и все это изучается», – отметил он.