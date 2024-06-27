Кремль: борьба с терроризмом должна быть непримиримой и максимально жесткой

«Там же речь шла о тех, кто попустительствует терроризму, кто так или иначе, прямо или косвенно, вовлечен в террористическую деятельность. Ни у кого не вызывает сомнения, что борьба с террористами должна быть непримиримой и максимально жесткой», – сказал Песков.