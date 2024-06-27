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Кремль: борьба с терроризмом должна быть непримиримой и максимально жесткой

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал предложение Рамзана Кадырова
Ведомости

Борьба с террористами должна быть непримиримой и максимально жесткой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение главы Чечни Рамзана Кадырова наказывать родственников подозреваемых в терроризме.

«Там же речь шла о тех, кто попустительствует терроризму, кто так или иначе, прямо или косвенно, вовлечен в террористическую деятельность. Ни у кого не вызывает сомнения, что борьба с террористами должна быть непримиримой и максимально жесткой», – сказал Песков.

25 июня Кадыров опубликовал видео на чеченском языке и публикацию на русском языке. В тексте он сообщил, что в связи с терактом в Дагестане 23 июня призвал руководство правоохранительных органов усилить работу по обеспечению общественной безопасности и профилактике терроризма и религиозного экстремизма.

«При этом я особо отметил, что любые посягательства на жизнь работников правоохранительных органов и государственных структур будут жестко пресекаться. По всей строгости закона будут наказаны не только исполнители преступления, но и те, кто косвенно содействовал им в этом», – отметил он.

Теракт в Дагестане произошел вечером 23 июня. Вооруженные мужчины в Дербенте и Махачкале расстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. По последним данным минздрава республики, погиб 21 человек, включая 16 полицейских.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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