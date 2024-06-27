Кремль: борьба с терроризмом должна быть непримиримой и максимально жесткой

Кремль: борьба с терроризмом должна быть непримиримой и максимально жесткойПресс-секретарь президента РФ прокомментировал предложение Рамзана Кадырова
Борьба с террористами должна быть непримиримой и максимально жесткой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение главы Чечни Рамзана Кадырова наказывать родственников подозреваемых в терроризме.
«Там же речь шла о тех, кто попустительствует терроризму, кто так или иначе, прямо или косвенно, вовлечен в террористическую деятельность. Ни у кого не вызывает сомнения, что борьба с террористами должна быть непримиримой и максимально жесткой», – сказал Песков.
25 июня Кадыров опубликовал видео на чеченском языке и публикацию на русском языке. В тексте он сообщил, что в связи с терактом в Дагестане 23 июня призвал руководство правоохранительных органов усилить работу по обеспечению общественной безопасности и профилактике терроризма и религиозного экстремизма.
«При этом я особо отметил, что любые посягательства на жизнь работников правоохранительных органов и государственных структур будут жестко пресекаться. По всей строгости закона будут наказаны не только исполнители преступления, но и те, кто косвенно содействовал им в этом», – отметил он.
Теракт в Дагестане произошел вечером 23 июня. Вооруженные мужчины в Дербенте и Махачкале расстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. По последним данным минздрава республики, погиб 21 человек, включая 16 полицейских.