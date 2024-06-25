Путин посмертно наградил протоиерея Котельникова и охранника церкви в Махачкале
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества протоиерея Николая Котельникова и медалью «За отвагу» охранника церкви в Махачкале Михаила Вавилина, погибших при теракте в Дагестане 23 июня. Это следует из указа главы государства.
Орденом Мужества были награждены 20 полицейских, отразивших атаки на Дербент и Махачкалу. Среди них – 15 погибших правоохранителей. Медалью «За храбрость» II степени были награждены 10 сотрудников полиции.
Теракт в Дагестане произошел вечером 23 июня. Вооруженные мужчины в Дербенте и Махачкале расстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. По последним данным минздрава республики, погиб 21 человек, включая 16 полицейских.
24 июня глава республики Сергей Меликов заявил, что семьям погибших при терактах в Дагестане выплатят по 1 млн руб., а пострадавшим в зависимости от степени тяжести будет оказана помощь до 500 000 руб. Меликов также рассказал, что глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи сыновья и племянник участвовали в терактах в республике, отправлен в отставку.