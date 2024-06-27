Глава МИД Чехии считает наличие посла в РФ жизненно важным для чешской политики
Наличие посла Чехии в России жизненно важно для интересов чешской внешней политики. Об этом рассказал в интервью порталу lidovky.cz министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
«Я считаю, что мы должны иметь представительство на уровне посла в Москве даже в такое сложное время с точки зрения безопасности и в период плохих отношений с Российской Федерацией», – отметил министр.
Он добавил, что в интересах политики Чехии важно, чтобы у республики был глава представительства в Москве, который будет защищать чешские интересы. Липавский не стал комментировать планы по назначению нового посла.
5 мая правительство Чехии официально отозвало посла республики в России Витезслава Пивоньку, который в конце 2022 г. вернулся в Прагу. Липавский тогда уточнял, что работа по назначению нового посла уже ведется.
3 мая МИД Чехии заявлял, что якобы контролируемая российскими спецслужбами хакерская группа «АРТ 28» с 2023 г. совершает кибератаки на чешские учреждения, используя ранее неизвестную уязвимость в Microsoft Outlook.
Министр транспорта Чехии Мартин Купка в разговоре с журналистами газеты Financial Times отметил, что с начала проведения специальной военной операции Россия якобы предприняла «тысячи попыток» ослабить системы транспортной инфраструктуры Чехии.