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Глава МИД Чехии считает наличие посла в РФ жизненно важным для чешской политики

Ведомости

Наличие посла Чехии в России жизненно важно для интересов чешской внешней политики. Об этом рассказал в интервью порталу lidovky.cz министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

«Я считаю, что мы должны иметь представительство на уровне посла в Москве даже в такое сложное время с точки зрения безопасности и в период плохих отношений с Российской Федерацией», – отметил министр.

Он добавил, что в интересах политики Чехии важно, чтобы у республики был глава представительства в Москве, который будет защищать чешские интересы. Липавский не стал комментировать планы по назначению нового посла.

5 мая правительство Чехии официально отозвало посла республики в России Витезслава Пивоньку, который в конце 2022 г. вернулся в Прагу. Липавский тогда уточнял, что работа по назначению нового посла уже ведется.

3 мая МИД Чехии заявлял, что якобы контролируемая российскими спецслужбами хакерская группа «АРТ 28» с 2023 г. совершает кибератаки на чешские учреждения, используя ранее неизвестную уязвимость в Microsoft Outlook.

Министр транспорта Чехии Мартин Купка в разговоре с журналистами газеты Financial Times отметил, что с начала проведения специальной военной операции Россия якобы предприняла «тысячи попыток» ослабить системы транспортной инфраструктуры Чехии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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