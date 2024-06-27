Казахстан не выдаст Украине подозреваемых в нападении на Садыкова
Казахстан не выдает своих граждан другим государствам, это принцип, заявил спикер сената страны Маулен Ашимбаев в контексте выдачи Украине подозреваемых в нападении на активиста Айдоса Садыкова.
«Наша республика обеспечивает приоритетно права наших граждан. Поэтому в таких ситуациях в соответствии с законами не выдает казахстанских граждан», – сказал Ашимбаев (цитата по «Sputnik Казахстан»).
18 июня в Киеве в Садыкова выстрелили возле его дома. После нападения медики оценили состояние мужчины как тяжелое. В момент покушения он был вместе с женой Натальей Садыковой, она не пострадала.
21 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранителям найти подозреваемых в нападении на Садыкова в Киеве и «принять соответствующие меры».
В этот же день в офисе генерального прокурора Украины сообщили о двух подозреваемых в покушении на активиста гражданах Казахстана, их объявили в международный розыск. Голосеевский районный суд Киева заочно арестовал их.
Тогда же один из подозреваемых обратился к правоохранителям Казахстана, где его допросили и задержали, сообщала пресс-служба генпрокуратуры республики. Второй фигурант разыскивается.