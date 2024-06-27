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Казахстан не выдаст Украине подозреваемых в нападении на Садыкова

Ведомости

Казахстан не выдает своих граждан другим государствам, это принцип, заявил спикер сената страны Маулен Ашимбаев в контексте выдачи Украине подозреваемых в нападении на активиста Айдоса Садыкова.

«Наша республика обеспечивает приоритетно права наших граждан. Поэтому в таких ситуациях в соответствии с законами не выдает казахстанских граждан», – сказал Ашимбаев (цитата по «Sputnik Казахстан»).

18 июня в Киеве в Садыкова выстрелили возле его дома. После нападения медики оценили состояние мужчины как тяжелое. В момент покушения он был вместе с женой Натальей Садыковой, она не пострадала.

21 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранителям найти подозреваемых в нападении на Садыкова в Киеве и «принять соответствующие меры».

В этот же день в офисе генерального прокурора Украины сообщили о двух подозреваемых в покушении на активиста гражданах Казахстана, их объявили в международный розыск. Голосеевский районный суд Киева заочно арестовал их.

Тогда же один из подозреваемых обратился к правоохранителям Казахстана, где его допросили и задержали, сообщала пресс-служба генпрокуратуры республики. Второй фигурант разыскивается.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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