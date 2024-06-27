Сотрудники НАБУ задержали экс-замглавы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали бывшего заместителя главы офиса президента и куратора проекта «Большая стройка» Кирилла Тимошенко. Об этом сообщает UNN со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу.
Тимошенко был задержан возле ресторана «Ишак» в Киеве на Кловском спуске. По информации Глаголы, действия правоохранителей могут быть связаны с расследованием коррупционных схем в рамках реализации масштабных инфраструктурных проектов.
27 июня «Украинская правда» также сообщала, что к Тимошенко пришли с обысками.
В январе 2023 г. Тимошенко покинул пост замглавы офиса президента Украины. В марте 2024 г. UNN сообщало, что Тимошенко приступил к работе советником министра обороны, «сосредоточившись на вопросах медиа, коммуникаций и координации информационной политики минобороны и вооруженных сил во время военного положения».