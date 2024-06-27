Сотрудники НАБУ задержали экс-замглавы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко

В январе 2023 г. Тимошенко покинул пост замглавы офиса президента Украины. В марте 2024 г. UNN сообщало, что Тимошенко приступил к работе советником министра обороны, «сосредоточившись на вопросах медиа, коммуникаций и координации информационной политики минобороны и вооруженных сил во время военного положения».