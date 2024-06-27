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Сотрудники НАБУ задержали экс-замглавы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко

Ведомости

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали бывшего заместителя главы офиса президента и куратора проекта «Большая стройка» Кирилла Тимошенко. Об этом сообщает UNN со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу.

Тимошенко был задержан возле ресторана «Ишак» в Киеве на Кловском спуске. По информации Глаголы, действия правоохранителей могут быть связаны с расследованием коррупционных схем в рамках реализации масштабных инфраструктурных проектов.

27 июня «Украинская правда» также сообщала, что к Тимошенко пришли с обысками.

В январе 2023 г. Тимошенко покинул пост замглавы офиса президента Украины. В марте 2024 г. UNN сообщало, что Тимошенко приступил к работе советником министра обороны, «сосредоточившись на вопросах медиа, коммуникаций и координации информационной политики минобороны и вооруженных сил во время военного положения».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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