FT: Украина может получить от США до восьми израильских комплексов ПВО Patriot
США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставках Киеву до восьми систем противовоздушной обороны Patriot, что существенно укрепит обороноспособность страны. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на пять источников.
Соглашение еще окончательно не оформлено, но, скорее всего, будет предполагать сначала отправку устаревших израильских Patriot в США, а оттуда – на Украину. Сейчас у Киева есть минимум четыре таких системы, пишет издание, в случае новых поставок обороноспособность удастся серьезно укрепить.
Украина неоднократно просила другие страны поставить ей комплексы ПВО Patriot. Но, в частности, Израиль такие обращения отклонял. 20 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США решили передавать все производимые системы противовоздушной обороны Patriot и NASAMS Украине.