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FT: Украина может получить от США до восьми израильских комплексов ПВО Patriot

Ведомости

США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставках Киеву до восьми систем противовоздушной обороны Patriot, что существенно укрепит обороноспособность страны. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на пять источников.

Соглашение еще окончательно не оформлено, но, скорее всего, будет предполагать сначала отправку устаревших израильских Patriot в США, а оттуда – на Украину. Сейчас у Киева есть минимум четыре таких системы, пишет издание, в случае новых поставок обороноспособность удастся серьезно укрепить.

Украина неоднократно просила другие страны поставить ей комплексы ПВО Patriot. Но, в частности, Израиль такие обращения отклонял. 20 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США решили передавать все производимые системы противовоздушной обороны Patriot и NASAMS Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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