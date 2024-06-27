FT: Украина может получить от США до восьми израильских комплексов ПВО Patriot

Соглашение еще окончательно не оформлено, но, скорее всего, будет предполагать сначала отправку устаревших израильских Patriot в США, а оттуда – на Украину. Сейчас у Киева есть минимум четыре таких системы, пишет издание, в случае новых поставок обороноспособность удастся серьезно укрепить.