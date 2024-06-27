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Байден не планирует помилование Ассанжа

Ведомости

Возможность помилования основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа не рассматривается президентом США Джо Байденом. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Нет, это не рассматривается», – ответила Жан-Пьер на соответствующий вопрос журналистов (цитата по «РИА Новости»).

В 2010 г. Ассанж стал фигурантом расследования по подозрению в нарушении американского Закона о шпионаже 1917 г. Впоследствии выяснилось, что обвинения связаны с публикацией WikiLeaks десятков тысяч секретных документов правительства США. В том же году уже шведский суд вынес решение о его задержании по обвинению в сексуальных домогательствах по заявлению двух девушек. Ассанж пытался скрыться, но в 2019 г. его задержали и отправили в тюрьму Белмарш в Великобритании.

24 июня основателя WikiLeaks выпустили под залог. Ассанж заключил сделку с минюстом США. По данным The Washington Post, он согласился признать вину в получении и публикации секретных военных и дипломатических документов с 2009 по 2011 г. 26 июня состоялось слушание по делу. Суд приговорил Ассанж к пяти годам тюрьмы, которые он фактически отбыл в британской тюрьме. США в рамках сделки не выдвинули дополнительных обвинений. Ассанжа освободили в зале суда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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