Байден не планирует помилование Ассанжа

В 2010 г. Ассанж стал фигурантом расследования по подозрению в нарушении американского Закона о шпионаже 1917 г. Впоследствии выяснилось, что обвинения связаны с публикацией WikiLeaks десятков тысяч секретных документов правительства США. В том же году уже шведский суд вынес решение о его задержании по обвинению в сексуальных домогательствах по заявлению двух девушек. Ассанж пытался скрыться, но в 2019 г. его задержали и отправили в тюрьму Белмарш в Великобритании.