Байден не планирует помилование Ассанжа
Возможность помилования основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа не рассматривается президентом США Джо Байденом. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Нет, это не рассматривается», – ответила Жан-Пьер на соответствующий вопрос журналистов (цитата по «РИА Новости»).
В 2010 г. Ассанж стал фигурантом расследования по подозрению в нарушении американского Закона о шпионаже 1917 г. Впоследствии выяснилось, что обвинения связаны с публикацией WikiLeaks десятков тысяч секретных документов правительства США. В том же году уже шведский суд вынес решение о его задержании по обвинению в сексуальных домогательствах по заявлению двух девушек. Ассанж пытался скрыться, но в 2019 г. его задержали и отправили в тюрьму Белмарш в Великобритании.
24 июня основателя WikiLeaks выпустили под залог. Ассанж заключил сделку с минюстом США. По данным The Washington Post, он согласился признать вину в получении и публикации секретных военных и дипломатических документов с 2009 по 2011 г. 26 июня состоялось слушание по делу. Суд приговорил Ассанж к пяти годам тюрьмы, которые он фактически отбыл в британской тюрьме. США в рамках сделки не выдвинули дополнительных обвинений. Ассанжа освободили в зале суда.