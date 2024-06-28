Politico: в ЕС поддержали переизбрание фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии

С 27 по 28 июня главы стран – членов ЕС на встрече в Брюсселе планируют принять кадровый пакет. 25 июня немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники уже сообщала о предстоящих назначениях фон дер Ляйен, Кошты и Каллас. По информации FAZ, сделку о кадровых расстановках заключили переговорщики от трех «партийных семей». Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и премьер-министр Польши Дональд Туск – от лица Европейской народной партии, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Испании Педро Санчес – от социал-демократов, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте – от либералов.