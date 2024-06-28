Южная Корея расширит список запрещенных к ввозу в Россию товаров

Объявление о новых санкциях было сделано на фоне визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян. 19 июня он и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали бессрочный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает оказание помощи в случае, если одно из государств окажется в состоянии войны из-за вооруженного вторжения других стран.