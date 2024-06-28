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Южная Корея расширит список запрещенных к ввозу в Россию товаров

Ведомости

Южная Корея добавит еще 243 наименования в список товаров, ввоз в Россию которых запрещен. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на министерство торговли, промышленности и энергетики страны.

Среди них – металлорежущее оборудование, детали оптических приборов и датчики. Таким образом, перечень расширится до 1402 пунктов.

Товары из этого списка нельзя поставлять в Россию и Белоруссию без одобрения правительства. Ожидается, что перечень будет обновлен к концу августа после завершения необходимых процедур, пишет Yonhap.

Новые экспортные ограничения анонсировал еще 20 июня представитель офиса президента республики Чан Хо Джин. Помимо этого, по его словам, Сеул введет дополнительные ограничения в отношении четырех российских судов, пяти организаций и восьми физических лиц, которые якобы причастны к переправке оружия и нефти между Россией и Северной Кореей.

Объявление о новых санкциях было сделано на фоне визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян. 19 июня он и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали бессрочный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает оказание помощи в случае, если одно из государств окажется в состоянии войны из-за вооруженного вторжения других стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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