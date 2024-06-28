Южная Корея расширит список запрещенных к ввозу в Россию товаров
Южная Корея добавит еще 243 наименования в список товаров, ввоз в Россию которых запрещен. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на министерство торговли, промышленности и энергетики страны.
Среди них – металлорежущее оборудование, детали оптических приборов и датчики. Таким образом, перечень расширится до 1402 пунктов.
Товары из этого списка нельзя поставлять в Россию и Белоруссию без одобрения правительства. Ожидается, что перечень будет обновлен к концу августа после завершения необходимых процедур, пишет Yonhap.
Новые экспортные ограничения анонсировал еще 20 июня представитель офиса президента республики Чан Хо Джин. Помимо этого, по его словам, Сеул введет дополнительные ограничения в отношении четырех российских судов, пяти организаций и восьми физических лиц, которые якобы причастны к переправке оружия и нефти между Россией и Северной Кореей.
Объявление о новых санкциях было сделано на фоне визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян. 19 июня он и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали бессрочный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает оказание помощи в случае, если одно из государств окажется в состоянии войны из-за вооруженного вторжения других стран.