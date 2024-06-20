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Южная Корея ужесточит экспортные ограничения против России

Ведомости

Южная Корея расширит экспортные ограничения в отношении России. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на представителя офиса президента республики Чан Хо Джина.

«После [начала российской спецоперации] на Украине экспортный контроль [на поставки] в РФ распространяется на 1159 наименований товаров, и Южная Корея добавит еще 243 новых наименования, в результате чего общее количество товаров, подпадающих под санкции, достигнет 1402», – цитирует агентство представителя офиса президента.

По его словам, республика также введет дополнительные ограничения в отношении четырех российских судов, пяти организаций и восьми физических лиц, которые якобы причастны к переправке оружия и нефти между Россией и Северной Кореей.

Объявление о новых санкциях было сделано на фоне визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян. 19 июня он и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали бессрочный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает оказание помощи в случае, если одно из государств окажется в состоянии войны из-за вооруженного вторжения других стран.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя подписание договора между Россией и КНДР, заявил, что на фоне сближения РФ с азиатскими странами для альянса становится все более важной работа с союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он напомнил, что именно поэтому на июльскую встречу НАТО в Вашингтоне приглашены лидеры Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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