Южная Корея ужесточит экспортные ограничения против России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя подписание договора между Россией и КНДР, заявил, что на фоне сближения РФ с азиатскими странами для альянса становится все более важной работа с союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он напомнил, что именно поэтому на июльскую встречу НАТО в Вашингтоне приглашены лидеры Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи.