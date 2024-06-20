Южная Корея ужесточит экспортные ограничения против России
Южная Корея расширит экспортные ограничения в отношении России. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на представителя офиса президента республики Чан Хо Джина.
«После [начала российской спецоперации] на Украине экспортный контроль [на поставки] в РФ распространяется на 1159 наименований товаров, и Южная Корея добавит еще 243 новых наименования, в результате чего общее количество товаров, подпадающих под санкции, достигнет 1402», – цитирует агентство представителя офиса президента.
По его словам, республика также введет дополнительные ограничения в отношении четырех российских судов, пяти организаций и восьми физических лиц, которые якобы причастны к переправке оружия и нефти между Россией и Северной Кореей.
Объявление о новых санкциях было сделано на фоне визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян. 19 июня он и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали бессрочный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает оказание помощи в случае, если одно из государств окажется в состоянии войны из-за вооруженного вторжения других стран.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя подписание договора между Россией и КНДР, заявил, что на фоне сближения РФ с азиатскими странами для альянса становится все более важной работа с союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он напомнил, что именно поэтому на июльскую встречу НАТО в Вашингтоне приглашены лидеры Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи.