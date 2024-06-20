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Столтенберг призвал к сплочению Запада из-за договора России и КНДР

Ведомости

Западные страны должны выступить единым фронтом на фоне растущей взаимной поддержки «авторитарных режимов». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя подписание договора между Россией и КНДР.

«Когда они становятся все более и более согласованными – авторитарные режимы, такие как Северная Корея и Китай, Иран, Россия, – тогда еще более важно, чтобы мы были едины как страны, верящие в свободу и демократию», – сказал он (цитата по Reuters).

По мнению Столтенберга, на фоне сближения России с азиатскими странами для НАТО становится «тем более важной» работа с союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он напомнил, что именно поэтому на встречу альянса, которая пройдет в Вашингтоне в июле, приглашены лидеры Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи.

Владимир Путин 18-19 июня находился с официальным визитом в КНДР. 19 июня в Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составах. По итогам встречи лидеры подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Президент РФ отметил, что соглашение предусматривает оказание помощи в случае агрессии против одного из участников.

В Белом доме 18 июня выразили обеспокоенность углублением сотрудничества России и КНДР. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала истерикой реакцию Запада на поездку Путина в КНДР. По ее словам, Вашингтон испытывает «историческую ненависть» к Пхеньяну.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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