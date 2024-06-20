Столтенберг призвал к сплочению Запада из-за договора России и КНДР
Западные страны должны выступить единым фронтом на фоне растущей взаимной поддержки «авторитарных режимов». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя подписание договора между Россией и КНДР.
«Когда они становятся все более и более согласованными – авторитарные режимы, такие как Северная Корея и Китай, Иран, Россия, – тогда еще более важно, чтобы мы были едины как страны, верящие в свободу и демократию», – сказал он (цитата по Reuters).
По мнению Столтенберга, на фоне сближения России с азиатскими странами для НАТО становится «тем более важной» работа с союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он напомнил, что именно поэтому на встречу альянса, которая пройдет в Вашингтоне в июле, приглашены лидеры Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи.
Владимир Путин 18-19 июня находился с официальным визитом в КНДР. 19 июня в Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составах. По итогам встречи лидеры подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Президент РФ отметил, что соглашение предусматривает оказание помощи в случае агрессии против одного из участников.
В Белом доме 18 июня выразили обеспокоенность углублением сотрудничества России и КНДР. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала истерикой реакцию Запада на поездку Путина в КНДР. По ее словам, Вашингтон испытывает «историческую ненависть» к Пхеньяну.