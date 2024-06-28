Хельсинки направит Киеву пакет военной помощи на 159 млн евро
Украина получит от Финляндии 24-й пакет военной помощи на 159 млн евро, сообщает Aamulehti со ссылкой на финское минобороны.
В общей сложности Хельсинки направил на военную поддержку Украины 2,2 млрд евро.
«По оперативным соображениям и в целях обеспечения безопасной доставки помощи информация о точном содержании, способе доставки и сроках оказания помощи не разглашается», – говорится в сообщении.
Отмечено также, что Финляндия является участником чешской инициативы по совместным закупкам боеприпасов.
26 июня министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтвердил, что страна обучает военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей территории. Финские военные инструкторы подготовили тысячи украинских военных.