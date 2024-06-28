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Хельсинки направит Киеву пакет военной помощи на 159 млн евро

Ведомости

Украина получит от Финляндии 24-й пакет военной помощи на 159 млн евро, сообщает Aamulehti со ссылкой на финское минобороны.

В общей сложности Хельсинки направил на военную поддержку Украины 2,2 млрд евро.

«По оперативным соображениям и в целях обеспечения безопасной доставки помощи информация о точном содержании, способе доставки и сроках оказания помощи не разглашается», – говорится в сообщении.

Отмечено также, что Финляндия является участником чешской инициативы по совместным закупкам боеприпасов.

26 июня министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтвердил, что страна обучает военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей территории. Финские военные инструкторы подготовили тысячи украинских военных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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