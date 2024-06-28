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Путин напомнил выпускниками «школы губернаторов» об их ответственности

Ведомости

Страна рассчитывает на предельную собранность и дисциплину выпускников «школы губернаторов» ради достижения общего результата. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения по видеосвязи с управленцами кадрового резерва Высшей школы госуправления (ВШГУ) РАНХиГС.

«Уже говорил, что сегодня каждый, на своем месте, в какой бы сфере он не трудился, будь то государственная служба, экономическая деятельность, информационное поле, должен работать с максимальной нагрузкой и отдачей. Понимать, в какое время мы живем, через какой исторической этап проходим», – подчеркнул Путин.

Участниками «школы» за годы ее существования стали 463 человека. По словам Путина, они проявили себя в самых разных областях в госуправлении, бизнесе, общественной жизни. Их объединяют лидерские качества, стремление к дальнейшему профессиональному росту и искреннее желание служить России.

«Такое служение предполагает огромную ответственность. Поэтому и требования к вам, к вашим коллегам, и доверие, и ожидания самые высокие. Страна действительно рассчитывает на вас, на предельную собранность и дисциплину ради достижения общего результата», – добавил президент.

Управленцы шестого потока программы развития кадрового управленческого резерва ВШГУ РАНХиГС начали обучение с сентября 2023 г. Среди выпускников пятого потока: ректор ВШЭ Никита Анисимов, глава Ижевска (на данный момент – бывший глава) Олег Бекмеметьев, руководитель «Движения первых» Григорий Гуров, вице-спикеры Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») и Борис Чернышов (ЛДПР), губернатор Томской области Владимир Мазур.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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