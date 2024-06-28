Путин напомнил выпускниками «школы губернаторов» об их ответственности
Страна рассчитывает на предельную собранность и дисциплину выпускников «школы губернаторов» ради достижения общего результата. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения по видеосвязи с управленцами кадрового резерва Высшей школы госуправления (ВШГУ) РАНХиГС.
«Уже говорил, что сегодня каждый, на своем месте, в какой бы сфере он не трудился, будь то государственная служба, экономическая деятельность, информационное поле, должен работать с максимальной нагрузкой и отдачей. Понимать, в какое время мы живем, через какой исторической этап проходим», – подчеркнул Путин.
Участниками «школы» за годы ее существования стали 463 человека. По словам Путина, они проявили себя в самых разных областях в госуправлении, бизнесе, общественной жизни. Их объединяют лидерские качества, стремление к дальнейшему профессиональному росту и искреннее желание служить России.
«Такое служение предполагает огромную ответственность. Поэтому и требования к вам, к вашим коллегам, и доверие, и ожидания самые высокие. Страна действительно рассчитывает на вас, на предельную собранность и дисциплину ради достижения общего результата», – добавил президент.
Управленцы шестого потока программы развития кадрового управленческого резерва ВШГУ РАНХиГС начали обучение с сентября 2023 г. Среди выпускников пятого потока: ректор ВШЭ Никита Анисимов, глава Ижевска (на данный момент – бывший глава) Олег Бекмеметьев, руководитель «Движения первых» Григорий Гуров, вице-спикеры Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») и Борис Чернышов (ЛДПР), губернатор Томской области Владимир Мазур.