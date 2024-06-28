Путин напомнил выпускниками «школы губернаторов» об их ответственности

«Уже говорил, что сегодня каждый, на своем месте, в какой бы сфере он не трудился, будь то государственная служба, экономическая деятельность, информационное поле, должен работать с максимальной нагрузкой и отдачей. Понимать, в какое время мы живем, через какой исторической этап проходим», – подчеркнул Путин.