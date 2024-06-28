МИД России заявил протест Японии из-за планируемых военных учений вблизи границ

В июне президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств заявил, что Россия «ничего не делала», чтобы усложнить двусторонние отношения с Японией, в то время как власти островного государства «присоединилась к призывам добиться стратегического поражения России». Так он отреагировал на вопрос Тосимицу Саваи из японского Kyodo News о переговорах по подготовке мирного договора между странами.