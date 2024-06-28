МИД России заявил протест Японии из-за планируемых военных учений вблизи границ
Министерство иностранных дел РФ заявило протест посольству Японии в связи с планами властей провести военные учения на острове Хоккайдо, в непосредственной близости от российских границ. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Совместные учения Японии, ФРГ и Испании запланированы с 19 по 25 июля. В российском МИДе назвали их недопустимыми и провокационными.
«Расцениваем подобную [военную] активность как потенциальную угрозу безопасности Российской Федерации», – заявили в дипведомстве.
В министерстве также предупредили Японию «об адекватных контрмерах по укреплению обороноспособности и защите суверенитета» России.
В июне президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств заявил, что Россия «ничего не делала», чтобы усложнить двусторонние отношения с Японией, в то время как власти островного государства «присоединилась к призывам добиться стратегического поражения России». Так он отреагировал на вопрос Тосимицу Саваи из японского Kyodo News о переговорах по подготовке мирного договора между странами.