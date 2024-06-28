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МИД России заявил протест Японии из-за планируемых военных учений вблизи границ

Ведомости

Министерство иностранных дел РФ заявило протест посольству Японии в связи с планами властей провести военные учения на острове Хоккайдо, в непосредственной близости от российских границ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Совместные учения Японии, ФРГ и Испании запланированы с 19 по 25 июля. В российском МИДе назвали их недопустимыми и провокационными.

«Расцениваем подобную [военную] активность как потенциальную угрозу безопасности Российской Федерации», – заявили в дипведомстве.

В министерстве также предупредили Японию «об адекватных контрмерах по укреплению обороноспособности и защите суверенитета» России.

В июне президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств заявил, что Россия «ничего не делала», чтобы усложнить двусторонние отношения с Японией, в то время как власти островного государства «присоединилась к призывам добиться стратегического поражения России». Так он отреагировал на вопрос Тосимицу Саваи из японского Kyodo News о переговорах по подготовке мирного договора между странами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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