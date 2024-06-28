Захарова пообещала ЕС ответные меры на повышение пошлин на российское зерно
Ответные меры на повышение пошлин ЕС на импорт зерна из России не заставят себя ждать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В МИДе рассматривают повышение пошлин как очередные нелегитимные односторонние ограничительные меры ЕС в отношении России.
«Речь идет о проверке механизма антироссийских агросанкций более широкого спектра под видом торгово-политических мер, к тому же в ускоренном режиме, не требующем единогласного одобрения всеми странами – членами ЕС», – заявила Захарова, отметив, что формальный ответ на запросы европейских фермеров, по сути, является просто прикрытием.
Представитель МИДа напомнила, что простые европейцы требовали «положить конец бесконтрольному ввозу дешевой некачественной агоропродукции с территории Украины», что создавало «невыносимые условия конкуренции», разбалансировало внутриевропейский рынок и угрожало банкротством фермерских хозяйств. Однако запретительные пошлины ввели относительно агроимпорта не с Украины, а из России и Белоруссии.
30 мая Совет Евросоюза ввел запретительные тарифы на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки из России и Белоруссии. Пошлины на указанные продукты повысили до такой степени, что на практике их импорт прекратится. Рост импортных тарифов коснется также гранул из свекловичного жома и сушеного гороха из РФ и Белоруссии. Помимо этого России и Белоруссии будет закрыт доступ к тарифным квотам Евросоюза. Запретительные тарифы не повлияют на транзит через ЕС из обеих стран в третьи государства. Нововведения вступят в силу 1 июля 2024 г.