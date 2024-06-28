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Захарова пообещала ЕС ответные меры на повышение пошлин на российское зерно

Ведомости

Ответные меры на повышение пошлин ЕС на импорт зерна из России не заставят себя ждать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В МИДе рассматривают повышение пошлин как очередные нелегитимные односторонние ограничительные меры ЕС в отношении России.

«Речь идет о проверке механизма антироссийских агросанкций более широкого спектра под видом торгово-политических мер, к тому же в ускоренном режиме, не требующем единогласного одобрения всеми странами – членами ЕС», – заявила Захарова, отметив, что формальный ответ на запросы европейских фермеров, по сути, является просто прикрытием.

Представитель МИДа напомнила, что простые европейцы требовали «положить конец бесконтрольному ввозу дешевой некачественной агоропродукции с территории Украины», что создавало «невыносимые условия конкуренции», разбалансировало внутриевропейский рынок и угрожало банкротством фермерских хозяйств. Однако запретительные пошлины ввели относительно агроимпорта не с Украины, а из России и Белоруссии.

30 мая Совет Евросоюза ввел запретительные тарифы на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки из России и Белоруссии. Пошлины на указанные продукты повысили до такой степени, что на практике их импорт прекратится. Рост импортных тарифов коснется также гранул из свекловичного жома и сушеного гороха из РФ и Белоруссии. Помимо этого России и Белоруссии будет закрыт доступ к тарифным квотам Евросоюза. Запретительные тарифы не повлияют на транзит через ЕС из обеих стран в третьи государства. Нововведения вступят в силу 1 июля 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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