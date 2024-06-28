Захарова пообещала ЕС ответные меры на повышение пошлин на российское зерно

30 мая Совет Евросоюза ввел запретительные тарифы на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки из России и Белоруссии. Пошлины на указанные продукты повысили до такой степени, что на практике их импорт прекратится. Рост импортных тарифов коснется также гранул из свекловичного жома и сушеного гороха из РФ и Белоруссии. Помимо этого России и Белоруссии будет закрыт доступ к тарифным квотам Евросоюза. Запретительные тарифы не повлияют на транзит через ЕС из обеих стран в третьи государства. Нововведения вступят в силу 1 июля 2024 г.