ФСБ получит доступ к документам некоторых призывников
Федеральная служба безопасности (ФСБ) сможет изучать документы призывников, претендующих на прохождение срочной службы в погранвойсках ведомства. Соответствующее постановление за подписью главы кабмина Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовых актов.
«Органы федеральной службы безопасности участвуют в отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу, для исполнения специальных обязанностей военной службы в органах федеральной службы безопасности, в том числе путем получения доступа к документам на таких граждан», – говорится в документе.
24 июня президент России Владимир Путин подписал указ, в котором ФСБ наделяется правом участвовать в отборе призывников. Положение о ФСБ дополнено подпунктом: «В целях комплектования органов безопасности [ФСБ] участвует в отборе граждан РФ, подлежащих призыву на военную службу».
Как пояснил «Ведомостям» главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, нововведение, скорее всего, связано с тем, что срочников снова будут призывать в Пограничную службу ФСБ. Он напомнил, что рода и виды войск часто сами отбирают себе призывников, исходя из тех ил иных критерий, то же самое будет делать и ФСБ.
25 декабря 2023 г. Путин подписал закон, разрешающий проходить срочную военную службу в Пограничной службе ФСБ. До этого срочник мог пройти службу в погранвойсках, заключив во время службы соответствующий контракт с ФСБ.