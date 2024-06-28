ФСБ получит доступ к документам некоторых призывников

Как пояснил «Ведомостям» главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, нововведение, скорее всего, связано с тем, что срочников снова будут призывать в Пограничную службу ФСБ. Он напомнил, что рода и виды войск часто сами отбирают себе призывников, исходя из тех ил иных критерий, то же самое будет делать и ФСБ.