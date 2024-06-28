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ФСБ получит доступ к документам некоторых призывников

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сможет изучать документы призывников, претендующих на прохождение срочной службы в погранвойсках ведомства. Соответствующее постановление за подписью главы кабмина Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовых актов.

«Органы федеральной службы безопасности участвуют в отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу, для исполнения специальных обязанностей военной службы в органах федеральной службы безопасности, в том числе путем получения доступа к документам на таких граждан», – говорится в документе.

24 июня президент России Владимир Путин подписал указ, в котором ФСБ наделяется правом участвовать в отборе призывников. Положение о ФСБ дополнено подпунктом: «В целях комплектования органов безопасности [ФСБ] участвует в отборе граждан РФ, подлежащих призыву на военную службу».

Как пояснил «Ведомостям» главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, нововведение, скорее всего, связано с тем, что срочников снова будут призывать в Пограничную службу ФСБ. Он напомнил, что рода и виды войск часто сами отбирают себе призывников, исходя из тех ил иных критерий, то же самое будет делать и ФСБ.

25 декабря 2023 г. Путин подписал закон, разрешающий проходить срочную военную службу в Пограничной службе ФСБ. До этого срочник мог пройти службу в погранвойсках, заключив во время службы соответствующий контракт с ФСБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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