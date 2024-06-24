Путин наделил ФСБ правом участвовать в отборе призывников

Вероятно, пункт об участии в отборе просто упустили в прошлом году, когда срочников снова решили призывать в Пограничную службу ФСБ, сообщил «Ведомостям» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Многие рода и виды Вооруженных сил отбирают для себя подходящих по различным критериям призывников, этим же будет заниматься и ФСБ. Очевидно, критерии отбора у них будут более жесткие, чем в среднем, полагает эксперт.