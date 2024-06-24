Путин наделил ФСБ правом участвовать в отборе призывников

Путин наделил ФСБ правом участвовать в отборе призывниковЭтот пункт в положении могли упустить при принятии закона о срочной службе в погранвойсках
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России будет участвовать в отборе призывников. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.
Согласно правилу, положение о ФСБ будет дополнено подпунктом: «В целях комплектования органов безопасности [ФСБ] участвует в отборе граждан РФ, подлежащих призыву на военную службу».
25 декабря 2023 г. Путин подписал закон, разрешающий проходить срочную военную службу в Пограничной службе ФСБ. До этого срочник мог пройти службу в погранвойсках, заключив во время службы соответствующий контракт с ФСБ.
Один из авторов инициативы, депутат Василий Пискарев («Единая Россия») говорил, что изменения учитывают опыт прошлых лет, когда погранвойска комплектовались срочниками, такая служба на границе была очень почетной.
Вероятно, пункт об участии в отборе просто упустили в прошлом году, когда срочников снова решили призывать в Пограничную службу ФСБ, сообщил «Ведомостям» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Многие рода и виды Вооруженных сил отбирают для себя подходящих по различным критериям призывников, этим же будет заниматься и ФСБ. Очевидно, критерии отбора у них будут более жесткие, чем в среднем, полагает эксперт.
Весенний призыв в России проходит с 1 апреля по 15 июля. Будучи министром обороны, Сергей Шойгу заверял, что призывники не будут привлекаться к участию в спецоперации на Украине. В соответствии с указом президента призыву на военную службу подлежат 150 000 человек.
С 1 января 2024 г. в силу вступил закон о повышении призывного возраста до 30 лет. Призывники, состоявшие на воинском учете и достигшие 27 лет до 1 января 2024 г., были переведены в запас.