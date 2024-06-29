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Москалькова рассказала о возвращении двух священников УПЦ в Россию

Ведомости

Двое священников Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата вернулись в Россию, сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

«Также возвращены в Россию священники <...> Н. Закроец и А. Лунегов. Надеюсь, что эти важные гуманитарные процессы будут развиваться. Продолжаем по этому поводу диалог с украинским омбудсменом», – написала омбудсмен в своем Telegram-канале.

22 июня по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Украине был освобожден митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких). 25 июня патриарх принял митрополита в патриаршей резиденции в Даниловом монастыре Москве и наградил его орденом преподобного Сергия Радонежского I степени. По словам Москальковой, ранее она обращалась в отношении митрополита Ионафана к украинскому омбудсмену.

7 августа 2023 г. Винницкий городской суд приговорил митрополита Ионафана к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества в том числе по ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность Украины).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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