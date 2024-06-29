Москалькова рассказала о возвращении двух священников УПЦ в Россию

22 июня по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Украине был освобожден митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких). 25 июня патриарх принял митрополита в патриаршей резиденции в Даниловом монастыре Москве и наградил его орденом преподобного Сергия Радонежского I степени. По словам Москальковой, ранее она обращалась в отношении митрополита Ионафана к украинскому омбудсмену.