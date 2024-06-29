Москалькова рассказала о возвращении двух священников УПЦ в Россию
Двое священников Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата вернулись в Россию, сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.
«Также возвращены в Россию священники <...> Н. Закроец и А. Лунегов. Надеюсь, что эти важные гуманитарные процессы будут развиваться. Продолжаем по этому поводу диалог с украинским омбудсменом», – написала омбудсмен в своем Telegram-канале.
22 июня по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Украине был освобожден митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких). 25 июня патриарх принял митрополита в патриаршей резиденции в Даниловом монастыре Москве и наградил его орденом преподобного Сергия Радонежского I степени. По словам Москальковой, ранее она обращалась в отношении митрополита Ионафана к украинскому омбудсмену.
7 августа 2023 г. Винницкий городской суд приговорил митрополита Ионафана к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества в том числе по ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность Украины).