Зеленский заявил о неэффективности систем Patriot против российских авиабомб
Системы Patriot бесполезны для борьбы с российскими авиабомбами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Philadelphia Inquirer.
По его словам, украинская сторона не в состоянии сбивать то количество авиабомб, которые использует Россия. У Украины просто нет и не будет нужного количества ракет Patriot.
«Каждая ракета стоит около $3 млн и здесь не только вопрос в деньгах. Вы знаете, что их просто столько не производят», – сказал Зеленский.
Выход из ситуации Зеленский видит в «дальнобойном решении» – то есть ударам по аэродромам, на которых стоят российские военные самолеты. Для этого, по его мнению, удары должны производиться на 300 км и более вглубь территории России.
18 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что обезопасить регионы РФ можно, только создав некий коридор или буферную зону, чтобы любые средства, которые Украина может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости.