ВС России применили ФАБ-3000 при ударе по позиции ВСУ в Нью-Йорке
Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили фугасной авиабомбой ФАБ-3000 по пункту управления ВСУ в населенном пункте Нью-Йорк в ДНР. Об этом сообщают журналисты Telegram-канала «Военный обозреватель».
«Мощнейшая фугасная авиабомба ФАБ-3000, оснащенная универсальным модулем планирования и коррекции, полностью уничтожила пункт временного размещения украинских формирований в Нью-Йорке», – сказано в сообщении.
Впервые в зоне специальной военной операции Воздушно-комические силы (ВКС) России применили ФАБ-3000 в июне этого года. Российские вооруженные силы нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Липцах Харьковской области.
Авиабомбы ФАБ-3000 производят на заводе в Нижегородской области с февраля 2024 г. Они обладают универсальным модулем планирования и коррекции, вес одной бомбы составляет более 3 т. В марте сообщалось, что на предприятии также выпускают авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500 – с начала года объемы их производства увеличились.