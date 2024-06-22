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Bild: на Западе «не могли представить», что у России есть бомба ФАБ-3000

Ведомости

Страны Запада не могли поверить, что у России есть сверхтяжелая фугасная авиабомба ФАБ-3000, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже Bild.

«ФАБ-3000 – это такая бомба, о существовании которой долго не могли даже представить, потому что речь идет о бомбе, которая тяжелее, чем микроавтобус Volkswagen», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). По словам Репке, у авиабомбы ФАБ-3000 колоссальный радус поражения.

20 июня стало известно, что Воздушно-комические силы (ВКС) России впервые применили фугасную авиабомбу ФАБ-3000 в зоне специальной военной операции. Бомба обладает универсальным модулем планирования и коррекции, ее вес составляет более 3 т. Российские вооруженные силы нанесли удар бомбой по пункту временной дислокации ВСУ в Липцах Харьковской области.

Авиабомбы ФАБ-3000 производят на заводе в Нижегородской области с февраля 2024 г. В марте сообщалось, что на предприятии также выпускают авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500 – с начала года объемы их производства увеличились.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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