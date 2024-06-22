Bild: на Западе «не могли представить», что у России есть бомба ФАБ-3000
Страны Запада не могли поверить, что у России есть сверхтяжелая фугасная авиабомба ФАБ-3000, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже Bild.
«ФАБ-3000 – это такая бомба, о существовании которой долго не могли даже представить, потому что речь идет о бомбе, которая тяжелее, чем микроавтобус Volkswagen», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). По словам Репке, у авиабомбы ФАБ-3000 колоссальный радус поражения.
20 июня стало известно, что Воздушно-комические силы (ВКС) России впервые применили фугасную авиабомбу ФАБ-3000 в зоне специальной военной операции. Бомба обладает универсальным модулем планирования и коррекции, ее вес составляет более 3 т. Российские вооруженные силы нанесли удар бомбой по пункту временной дислокации ВСУ в Липцах Харьковской области.
Авиабомбы ФАБ-3000 производят на заводе в Нижегородской области с февраля 2024 г. В марте сообщалось, что на предприятии также выпускают авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500 – с начала года объемы их производства увеличились.