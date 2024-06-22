Bild: на Западе «не могли представить», что у России есть бомба ФАБ-3000

«ФАБ-3000 – это такая бомба, о существовании которой долго не могли даже представить, потому что речь идет о бомбе, которая тяжелее, чем микроавтобус Volkswagen», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). По словам Репке, у авиабомбы ФАБ-3000 колоссальный радус поражения.