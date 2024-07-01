ЦАХАЛ: с юга сектора Газа по Израилю выпустили около 20 снарядов
Из района города Хан-Юнис на юге сектора Газа по израильской территории было выпущено около 20 снарядов. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля (ЦАХАЛ).
«Часть снарядов была перехвачена, некоторые из них упали на юге Израиля», – уточнили в пресс-службе.
Информации о пострадавших нет. Артиллерия израильской армии наносит ответные удары по источникам огня.
30 июня минздрав Газы сообщил, что оставшиеся в анклаве больницы, медицинские центры и кислородные станции прекратят работу в течение 48 часов из-за дефицита топлива для генераторов. Ведомство призвало ООН и гуманитарные организации вмешаться и доставить необходимое топливо, генераторы и запасные части для обслуживания.
После обострения конфликта палестинская сторона потеряла 37 877 человек, число раненых достигло 86 969 человек.
Эскалация произошла 7 октября 2023 г., когда радикальная палестинская группировка «Хамас» атаковала южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи».