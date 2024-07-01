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Власти Польши запретили дальнобойщикам с Украины пересекать границу

Ведомости

С 1 июля украинские дальнобойщики не смогут въезжать и выезжать из Польши, сообщила Государственной таможенная служба Украины в Telegram-канале.

Ограничения коснутся перевозчиков, не имеющих разрешения на международные грузовые перевозки – разрешения на перевозку между странами ЕКМТ (Европейской конференции министров транспорта).

Пункты пропуска на других участках границы работают в обычном режиме, добавили в украинской таможенной службе.

Причины такого решения Варшава не объяснила.

Польские дальнобойщики заблокировали некоторые переезды через границу с Украиной в ноябре 2023 г. Они были недовольны ростом конкуренции из-за ослабления требований для перевозок между Украиной и Евросоюзом. Польские перевозчики потребовали введения специальных разрешений для водителей с Украины.

В декабре 2023 г. власти обеих стран договорились разблокировать пограничные переезды: один из четырех КПП с 11 декабря, а 24 декабря было разблокировано движение на втором пункте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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