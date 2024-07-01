Власти Польши запретили дальнобойщикам с Украины пересекать границу

Польские дальнобойщики заблокировали некоторые переезды через границу с Украиной в ноябре 2023 г. Они были недовольны ростом конкуренции из-за ослабления требований для перевозок между Украиной и Евросоюзом. Польские перевозчики потребовали введения специальных разрешений для водителей с Украины.