Власти Польши запретили дальнобойщикам с Украины пересекать границу
С 1 июля украинские дальнобойщики не смогут въезжать и выезжать из Польши, сообщила Государственной таможенная служба Украины в Telegram-канале.
Ограничения коснутся перевозчиков, не имеющих разрешения на международные грузовые перевозки – разрешения на перевозку между странами ЕКМТ (Европейской конференции министров транспорта).
Пункты пропуска на других участках границы работают в обычном режиме, добавили в украинской таможенной службе.
Причины такого решения Варшава не объяснила.
Польские дальнобойщики заблокировали некоторые переезды через границу с Украиной в ноябре 2023 г. Они были недовольны ростом конкуренции из-за ослабления требований для перевозок между Украиной и Евросоюзом. Польские перевозчики потребовали введения специальных разрешений для водителей с Украины.
В декабре 2023 г. власти обеих стран договорились разблокировать пограничные переезды: один из четырех КПП с 11 декабря, а 24 декабря было разблокировано движение на втором пункте.