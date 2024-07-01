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Захарова оценила заявление Бербок о поддержке Украины

Ведомости

Дела у Германии совсем плохи, если у страны нет иных приоритетов, кроме поддержки Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на реплику министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о помощи Киеву.

1 июля Бербок выразила уверенность, что для Германии нет большего национального интереса, чем поддержка Украины, передает ТАСС. Реплика главы МИД ФРГ прозвучала на мероприятии Федеральной академии по политике безопасности ФРГ (BAKS), посвященном годовщине принятия первой в истории страны стратегии национальной безопасности.

19 мая издание Bild сообщало, что минобороны Германии попросило федеральное правительство выделить на поддержку Украины дополнительные 3,8 млрд евро. 24 мая стало известно, что Германия в рамках совместного проекта с Данией поставила Украине 10 танков Leopard. 4 июня сообщалось о планах ФРГ заказать еще 200 000 артиллерийских снарядов для пополнения армейских складов в связи с военной помощью Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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