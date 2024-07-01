Захарова оценила заявление Бербок о поддержке Украины
Дела у Германии совсем плохи, если у страны нет иных приоритетов, кроме поддержки Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на реплику министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о помощи Киеву.
1 июля Бербок выразила уверенность, что для Германии нет большего национального интереса, чем поддержка Украины, передает ТАСС. Реплика главы МИД ФРГ прозвучала на мероприятии Федеральной академии по политике безопасности ФРГ (BAKS), посвященном годовщине принятия первой в истории страны стратегии национальной безопасности.
19 мая издание Bild сообщало, что минобороны Германии попросило федеральное правительство выделить на поддержку Украины дополнительные 3,8 млрд евро. 24 мая стало известно, что Германия в рамках совместного проекта с Данией поставила Украине 10 танков Leopard. 4 июня сообщалось о планах ФРГ заказать еще 200 000 артиллерийских снарядов для пополнения армейских складов в связи с военной помощью Украине.