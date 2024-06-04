Германия намерена заказать еще 200 000 снарядов из-за поддержки ВСУ
Германия планирует заказать еще 200 000 артиллерийских снарядов у производителя оружия Rheinmetall для пополнения армейских складов в связи с военной помощью Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо министерства обороны ФРГ в бюджетный комитет парламента.
Отмечается, что между немецкой армией и оборонной компанией заключено рамочное соглашение, в рамках которого минобороны Германии намерено получить 155-мм артиллерийские снаряды стоимостью около 880 млн евро ($960 млн).
По данным агентства, количество заказов у Rheinmetall резко увеличилось в связи с пополнением западными странами запасов после поставок оружия на Украину.
24 мая немецкие власти объявили, что Германия в рамках совместного проекта с Данией поставила Украине 10 танков Leopard. Было отмечено, что ФРГ готовит к поставке Киеву три РСЗО HIMARS. В пакет помощи будут также включены 54 разведывательных БПЛА Vector и Heidrun, 8500 артиллерийских снарядов калибра 155-мм, 20 пулеметов MG3 для танков Leopard-2, Dachs и боевых машин пехоты Marder.
В этот же день министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что вооруженным силам Германии не хватает танков, самолетов и кораблей, камуфляжной формы и других элементов военного снаряжения. Как сообщала газета Bild, немецкое оборонное ведомство не способно обеспечить каждого военного каской и бронежилетом. Минобороны ФРГ заявляли о намерении восполнить запасы и достигнуть полного оснащения к концу 2025 г.
19 мая Bild сообщало, что минобороны Германии попросило федеральное правительство выделить для Украины дополнительные 3,8 млрд евро.
Москва неоднократно требовала прекратить поставки оружия Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.