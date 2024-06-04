Германия намерена заказать еще 200 000 снарядов из-за поддержки ВСУ

В этот же день министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что вооруженным силам Германии не хватает танков, самолетов и кораблей, камуфляжной формы и других элементов военного снаряжения. Как сообщала газета Bild, немецкое оборонное ведомство не способно обеспечить каждого военного каской и бронежилетом. Минобороны ФРГ заявляли о намерении восполнить запасы и достигнуть полного оснащения к концу 2025 г.