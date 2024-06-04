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Германия намерена заказать еще 200 000 снарядов из-за поддержки ВСУ

Ведомости

Германия планирует заказать еще 200 000 артиллерийских снарядов у производителя оружия Rheinmetall для пополнения армейских складов в связи с военной помощью Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо министерства обороны ФРГ в бюджетный комитет парламента.

Отмечается, что между немецкой армией и оборонной компанией заключено рамочное соглашение, в рамках которого минобороны Германии намерено получить 155-мм артиллерийские снаряды стоимостью около 880 млн евро ($960 млн).

По данным агентства, количество заказов у Rheinmetall резко увеличилось в связи с пополнением западными странами запасов после поставок оружия на Украину.

24 мая немецкие власти объявили, что Германия в рамках совместного проекта с Данией поставила Украине 10 танков Leopard. Было отмечено, что ФРГ готовит к поставке Киеву три РСЗО HIMARS. В пакет помощи будут также включены 54 разведывательных БПЛА Vector и Heidrun, 8500 артиллерийских снарядов калибра 155-мм, 20 пулеметов MG3 для танков Leopard-2, Dachs и боевых машин пехоты Marder.

В этот же день министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что вооруженным силам Германии не хватает танков, самолетов и кораблей, камуфляжной формы и других элементов военного снаряжения. Как сообщала газета Bild, немецкое оборонное ведомство не способно обеспечить каждого военного каской и бронежилетом. Минобороны ФРГ заявляли о намерении восполнить запасы и достигнуть полного оснащения к концу 2025 г.

19 мая Bild сообщало, что минобороны Германии попросило федеральное правительство выделить для Украины дополнительные 3,8 млрд евро.

Москва неоднократно требовала прекратить поставки оружия Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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