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Маск обвинил вице-президента США Харрис во лжи

Ведомости

Бизнесмен Илон Маск обвинил вице-президента США Камалу Харрис во лжи. Так он отреагировал на ее слова о том, что экс-глава США Дональд Трамп введет запрет на аборты, если победит на выборах, а действующий американский лидер Джо Байден, наоборот, отстоит репродуктивную свободу женщины.

«Когда же политики или, по крайней мере, стажер, который ведет их аккаунт, поймут, что ложь на этой платформе больше не работает?» – написал Маск в соцсети X.

27 июня (4:00 28 июня мск) в эфире CNN прошли дебаты кандидатов в президенты Трампа и Байдена. Мероприятие продлилось 90 минут с двумя рекламными паузами. При этом в студии не было зрителей и представителей СМИ. По итогам дебатов 67% зрителей CNN отдали победу Трампу.

После мероприятия в американских СМИ стали появляться сообщения о панике среди демократов и призывы к Байдену выйти из президентской гонки. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его медлительности и запинок во время ответов.

Согласно результатам опроса консалтинговой группы Morning Consult, 60% избирателей выступают за замену кандидатуры Байдена от демократов. CBS News со ссылкой на результаты опроса, проведенного совместно с YouGov, сообщает, что после дебатов между Трампом и Байденом в США усилились сомнения в дееспособности действующего президента страны. На данный момент они охватывают почти три четверти электората, включая многих членов его собственной партии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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