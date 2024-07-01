Маск обвинил вице-президента США Харрис во лжи
Бизнесмен Илон Маск обвинил вице-президента США Камалу Харрис во лжи. Так он отреагировал на ее слова о том, что экс-глава США Дональд Трамп введет запрет на аборты, если победит на выборах, а действующий американский лидер Джо Байден, наоборот, отстоит репродуктивную свободу женщины.
«Когда же политики или, по крайней мере, стажер, который ведет их аккаунт, поймут, что ложь на этой платформе больше не работает?» – написал Маск в соцсети X.
27 июня (4:00 28 июня мск) в эфире CNN прошли дебаты кандидатов в президенты Трампа и Байдена. Мероприятие продлилось 90 минут с двумя рекламными паузами. При этом в студии не было зрителей и представителей СМИ. По итогам дебатов 67% зрителей CNN отдали победу Трампу.
После мероприятия в американских СМИ стали появляться сообщения о панике среди демократов и призывы к Байдену выйти из президентской гонки. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его медлительности и запинок во время ответов.
Согласно результатам опроса консалтинговой группы Morning Consult, 60% избирателей выступают за замену кандидатуры Байдена от демократов. CBS News со ссылкой на результаты опроса, проведенного совместно с YouGov, сообщает, что после дебатов между Трампом и Байденом в США усилились сомнения в дееспособности действующего президента страны. На данный момент они охватывают почти три четверти электората, включая многих членов его собственной партии.