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Россия ввела санкции в отношении 99 граждан Канады

Ведомости

Россия ввела санкции против 99 граждан Канады, сообщили в МИД РФ.

Санкции вводят в ответ на ограничения со стороны Оттавы. «В России традиционно по-доброму относятся к народу Канады, с которым у нас много общего, отделяя ее нынешнюю политическую элиту <...> от простых канадцев с их заботами и чаяниями», – говорится в сообщении.

Под российские ограничения попали сенаторы парламента Канады, мэр Торонто Оливия Чоу и заместитель мэра Дженнифер Маккелви, бывший председатель Банка Канады Стивен Полоз и руководители ряда канадских компаний.

13 июня Канада ввела дополнительные санкции против России. Тогда под ограничения попали министр промышленности и торговли Антон Алиханов, советский хоккеист и депутат Госдумы от «Единой России» Владислав Третьяк, один из создателей запорожского областного телевидения «За! ТВ» и херсонского областного телеканала «Таврия» Александр Малькевич.

В канадском МИДе заявляли, что в список попали лица и организации, которые якобы причастны к пропаганде и обходу санкций, а также входят в военно-промышленный комплекс РФ и поставляют ей технологии и компоненты для поддержки военных усилий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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