Россия ввела санкции в отношении 99 граждан Канады
Санкции вводят в ответ на ограничения со стороны Оттавы. «В России традиционно по-доброму относятся к народу Канады, с которым у нас много общего, отделяя ее нынешнюю политическую элиту <...> от простых канадцев с их заботами и чаяниями», – говорится в сообщении.
Под российские ограничения попали сенаторы парламента Канады, мэр Торонто Оливия Чоу и заместитель мэра Дженнифер Маккелви, бывший председатель Банка Канады Стивен Полоз и руководители ряда канадских компаний.
13 июня Канада ввела дополнительные санкции против России. Тогда под ограничения попали министр промышленности и торговли Антон Алиханов, советский хоккеист и депутат Госдумы от «Единой России» Владислав Третьяк, один из создателей запорожского областного телевидения «За! ТВ» и херсонского областного телеканала «Таврия» Александр Малькевич.
В канадском МИДе заявляли, что в список попали лица и организации, которые якобы причастны к пропаганде и обходу санкций, а также входят в военно-промышленный комплекс РФ и поставляют ей технологии и компоненты для поддержки военных усилий.