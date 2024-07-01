Россия ввела санкции в отношении 99 граждан Канады

Санкции вводят в ответ на ограничения со стороны Оттавы. «В России традиционно по-доброму относятся к народу Канады, с которым у нас много общего, отделяя ее нынешнюю политическую элиту <...> от простых канадцев с их заботами и чаяниями», – говорится в сообщении.