Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Канада ввела санкции против Алиханова, Третьяка и авиакомпании «Победа»

Ведомости

Канада ввела дополнительные санкции против России. В министерстве иностранных дел страны пояснили, что в список попали лица и организации, которые якобы причастны к пропаганде и обходу санкций, а также входят в военно-промышленный комплекс РФ и поставляют ей технологии и компоненты для поддержки военных усилий.

В частности, в список включены министр промышленности и торговли Антон Алиханов, советский хоккеист и депутат Госдумы от «Единой России» Владислав Третьяк, один из создателей Запорожского областного телевидения «За! ТВ» и Херсонского областного телеканала «Таврия» Александр Малькевич. Под санкции также попали глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, медиаменджер Арам Габрелянов и др. Кроме того, ограничения введены против ряда СМИ и связанных с ними организаций: «Российская газета», каналы «Санкт-Петербург», «Таврия ТВ», «Мариуполь 24», ZaMedia и т.д.

Канада также ввела санкции в отношении АО «Электроагрегат» и ОАО «НПО «Электромашина», специализирующихся на электрооборудовании. Ограничения установлены в отношении авиакомпании «Победа» и «Российской национальной перестраховочной компании».

4 июня власти Канады внесли в санкционный список 10 граждан Украины. В их числе бывший премьер-министр республики Николай Азаров, экс-генпрокурор Виктор Пшонка, бывший председатель СБУ Александр Якименко и др.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных