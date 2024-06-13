Канада ввела санкции против Алиханова, Третьяка и авиакомпании «Победа»
Канада ввела дополнительные санкции против России. В министерстве иностранных дел страны пояснили, что в список попали лица и организации, которые якобы причастны к пропаганде и обходу санкций, а также входят в военно-промышленный комплекс РФ и поставляют ей технологии и компоненты для поддержки военных усилий.
В частности, в список включены министр промышленности и торговли Антон Алиханов, советский хоккеист и депутат Госдумы от «Единой России» Владислав Третьяк, один из создателей Запорожского областного телевидения «За! ТВ» и Херсонского областного телеканала «Таврия» Александр Малькевич. Под санкции также попали глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, медиаменджер Арам Габрелянов и др. Кроме того, ограничения введены против ряда СМИ и связанных с ними организаций: «Российская газета», каналы «Санкт-Петербург», «Таврия ТВ», «Мариуполь 24», ZaMedia и т.д.
Канада также ввела санкции в отношении АО «Электроагрегат» и ОАО «НПО «Электромашина», специализирующихся на электрооборудовании. Ограничения установлены в отношении авиакомпании «Победа» и «Российской национальной перестраховочной компании».
4 июня власти Канады внесли в санкционный список 10 граждан Украины. В их числе бывший премьер-министр республики Николай Азаров, экс-генпрокурор Виктор Пшонка, бывший председатель СБУ Александр Якименко и др.