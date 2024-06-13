Канада ввела санкции против Алиханова, Третьяка и авиакомпании «Победа»

В частности, в список включены министр промышленности и торговли Антон Алиханов, советский хоккеист и депутат Госдумы от «Единой России» Владислав Третьяк, один из создателей Запорожского областного телевидения «За! ТВ» и Херсонского областного телеканала «Таврия» Александр Малькевич. Под санкции также попали глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, медиаменджер Арам Габрелянов и др. Кроме того, ограничения введены против ряда СМИ и связанных с ними организаций: «Российская газета», каналы «Санкт-Петербург», «Таврия ТВ», «Мариуполь 24», ZaMedia и т.д.