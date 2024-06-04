Канада ввела санкции против экс-премьера Азарова и других украинцев

Азаров возглавлял украинское правительство с 2010 по 2014 г. Бывшего премьера в республике подозревают в госизмене из-за подписания «харьковских соглашений» в 2010 г., продлевавших пребывание Черноморского флота России в Крыму на 25 лет в обмен на скидку на газ. По мнению Киева, договоренности стали одной из причин вхождения полуострова в состав РФ.