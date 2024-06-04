Канада ввела санкции против экс-премьера Азарова и других украинцев
Власти Канады внесли в санкционный список 10 граждан Украины, в их числе бывший премьер-министр республики Николай Азаров. Список опубликован на сайте канадского министерства иностранных дел.
Оттава внесла изменения в положение о специальных экономических мерах. В перечень добавлены 10 человек, в том числе экс-премьер Азаров, его сын Алексей и еще ряд украинских граждан:
экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем;
экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник;
бывший председатель СБУ Александр Якименко;
бывший министр здравоохранения Раиса Богатырева;
экс-глава администрации президента Андрей Клюев;
предприниматель Сергей Курченко;
бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко.
Азаров возглавлял украинское правительство с 2010 по 2014 г. Бывшего премьера в республике подозревают в госизмене из-за подписания «харьковских соглашений» в 2010 г., продлевавших пребывание Черноморского флота России в Крыму на 25 лет в обмен на скидку на газ. По мнению Киева, договоренности стали одной из причин вхождения полуострова в состав РФ.
В июне 2023 г. Канада ввела санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, блогера Юрия Подоляки, а также министров и других чиновников из новых российских регионов – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также из Крыма.