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Канада ввела санкции против экс-премьера Азарова и других украинцев

Ведомости

Власти Канады внесли в санкционный список 10 граждан Украины, в их числе бывший премьер-министр республики Николай Азаров. Список опубликован на сайте канадского министерства иностранных дел.

Оттава внесла изменения в положение о специальных экономических мерах. В перечень добавлены 10 человек, в том числе экс-премьер Азаров, его сын Алексей и еще ряд украинских граждан:

  • экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем;

  • экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник;

  • бывший председатель СБУ Александр Якименко;

  • бывший министр здравоохранения Раиса Богатырева;

  • экс-глава администрации президента Андрей Клюев;

  • предприниматель Сергей Курченко;

  • бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко.

Азаров возглавлял украинское правительство с 2010 по 2014 г. Бывшего премьера в республике подозревают в госизмене из-за подписания «харьковских соглашений» в 2010 г., продлевавших пребывание Черноморского флота России в Крыму на 25 лет в обмен на скидку на газ. По мнению Киева, договоренности стали одной из причин вхождения полуострова в состав РФ.

В июне 2023 г. Канада ввела санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, блогера Юрия Подоляки, а также министров и других чиновников из новых российских регионов – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также из Крыма.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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