Канада ввела новые санкции против российских физлиц и организаций
Канада ввела санкции в отношении 24 физических и 17 юридических лиц, следует из информации на сайте канадского министерства иностранных дел.
Среди физических лиц в списке оказались бывший президент Украины Виктор Янукович, блогер Юрий Подоляка, а также министры и другие чиновники из новых российских регионов – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также из Крыма.
Перечень организаций, подпадающих под ограничения канадский властей, пополнился министерствами культуры Херсонской области и Крыма, министерством спорта Запорожской области и др. В реестре также оказались некоторые музеи и СМИ.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Киев с необъявленным визитом. Там он также заявил о введении нового пакета санкций в отношении РФ, где сообщил об ограничениях против 24 человек и 17 организаций.
Кроме этого, в рамках визита Трюдо объявил о выделении нового пакета военной помощи для Украины на общую сумму в 500 млн канадских долларов ($375 млн). По его словам, Канада также примет участие в обучении украинских летчиков и присоединится к группе стран, которые помогают обслуживать танки.