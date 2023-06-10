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Канада ввела новые санкции против российских физлиц и организаций

Ведомости

Канада ввела санкции в отношении 24 физических и 17 юридических лиц, следует из информации на сайте канадского министерства иностранных дел.

Среди физических лиц в списке оказались бывший президент Украины Виктор Янукович, блогер Юрий Подоляка, а также министры и другие чиновники из новых российских регионов – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также из Крыма.

Перечень организаций, подпадающих под ограничения канадский властей, пополнился министерствами культуры Херсонской области и Крыма, министерством спорта Запорожской области и др. В реестре также оказались некоторые музеи и СМИ.

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Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Киев с необъявленным визитом. Там он также заявил о введении нового пакета санкций в отношении РФ, где сообщил об ограничениях против 24 человек и 17 организаций.

Кроме этого, в рамках визита Трюдо объявил о выделении нового пакета военной помощи для Украины на общую сумму в 500 млн канадских долларов ($375 млн). По его словам, Канада также примет участие в обучении украинских летчиков и присоединится к группе стран, которые помогают обслуживать танки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных