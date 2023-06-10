Канада ввела новые санкции против российских физлиц и организаций

Кроме этого, в рамках визита Трюдо объявил о выделении нового пакета военной помощи для Украины на общую сумму в 500 млн канадских долларов ($375 млн). По его словам, Канада также примет участие в обучении украинских летчиков и присоединится к группе стран, которые помогают обслуживать танки.