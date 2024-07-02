ВС России с помощью «Искандера» уничтожили четыре украинских Су-27 в Миргороде

О начале специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. заявил президент РФ Владимир Путин. Она проводится для защиты населения от киевского режима, демилитаризации и денацификации соседней страны. 14 июня этого года Путин заявил, что переговоры могут быть начаты при условии вывода украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признания этих территорий российскими, снятия санкций. Кроме того, Украина должна иметь нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, отметил глава РФ. В Киеве такое предложение отвергли.