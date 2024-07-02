ВС России с помощью «Искандера» уничтожили четыре украинских Су-27 в Миргороде
В результате ударов оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» было уничтожено четыре украинских истребителя Су-27 в Миргороде, еще два получили повреждения. Это следует из публикации в Telegram-канале Fighterbomber.
Как пишет издание «Известия», операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) наблюдали за противником в течение нескольких дней. После того, как на аэродроме скопилась техника, информацию передали ракетчикам, которые направили «Искандер-М».
1 июля Минобороны России сообщило, что в течение суток были поражены самолеты и инфраструктура военного аэродрома Украины, ремонтно-восстановительный комплекс, вооружения и техника, места хранения безэкипажных катеров, скопления живой силы противника в 124 районах. Российские войска также взяли под контроль село Степовая Новоселовка в Харьковской области и село Новопокровское Донецкой народной республики.
О начале специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. заявил президент РФ Владимир Путин. Она проводится для защиты населения от киевского режима, демилитаризации и денацификации соседней страны. 14 июня этого года Путин заявил, что переговоры могут быть начаты при условии вывода украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признания этих территорий российскими, снятия санкций. Кроме того, Украина должна иметь нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, отметил глава РФ. В Киеве такое предложение отвергли.