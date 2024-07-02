Посольство выразило протест Эстонии из-за переноса захоронений советских воинов
Посольство РФ в Таллине выразило решительный протест властям Эстонии из-за начала работ по переносу захоронений советских воинов и направило ноту с призывом остановить процесс. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.
В поселке Техумарди на острове Сааремаа начался демонтаж могильных плит, чтобы перезахоронить останки воинов Красной армии. В посольстве напомнили, что в ночь с 8 на 9 октября 1944 г. в этом месте «произошло тяжелейшее сражение Великой Отечественной войны».
«Свою кровь за освобождение острова от немецко-фашистских захватчиков пролили сотни советских бойцов, среди которых огромное количество эстоноземельцев. Выходит, гробокопатели выкорчевывают тела своих же предков, ценой собственных жизней подаривших им будущее», – говорится в заявлении.
Российская дипмиссия назвала действия эстонских властей кощунственными и безнравственными. Дипломаты призвали прекратить «кампанию по ликвидации» объектов советского военно-мемориального наследия и потребовали вернуть памятники на прежние места.
В феврале 2024 г. власти волости острова Сааремаа в Эстонии сообщили, что планируют провести раскопки на территории мемориального комплекса у деревни Техумарди и перезахоронить останки советских солдат на кладбище. Подчеркивалось, что большой памятник останется, но будут демонтированы 90 могильных камней с пятиконечными звездами, которые, по мнению властей острова, выглядят «некрасиво».