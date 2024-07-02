Посольство выразило протест Эстонии из-за переноса захоронений советских воинов

В феврале 2024 г. власти волости острова Сааремаа в Эстонии сообщили, что планируют провести раскопки на территории мемориального комплекса у деревни Техумарди и перезахоронить останки советских солдат на кладбище. Подчеркивалось, что большой памятник останется, но будут демонтированы 90 могильных камней с пятиконечными звездами, которые, по мнению властей острова, выглядят «некрасиво».