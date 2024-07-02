Власти Боливии расследуют внешнее вмешательство при попытке госпереворота
Власти Боливии проводят расследование попытки государственного переворота, в котором возможно участие внешних сил. Об этом в интервью CCTV заявила глава администрации президента страны Мария Нела Прада.
«Мы проводим соответствующие расследования. <...> В переворотах, произошедших в нашей стране и в регионе, <...> присутствовали внешние интересы. Интересы определенных групп или лидеров в нашей стране, очевидно, побудили вооруженные силы вступить в сговор с внешними группами интересов и совершить государственные перевороты», – сказала она.
26 июня вооруженные военные заняли площадь Мурильо у резиденции правительства Боливии. Глава республики Луис Арсе осудил «нерегулярную мобилизацию некоторых подразделений боливийской армии». Арсе выступил с обращением к народу Боливии и назначил новое командование армии. Он призвал население поддержать демократию и мобилизоваться против государственного переворота.
На следующий день по делу о государственном перевороте в республике были задержаны генерал Хуан Хосе Суньига, экс-командующий ВМС страны вице-адмирал Хуан Арнес и генерал Эдисон Ирахола. 29 июня их арестовали на шесть месяцев.
Попытку государственного переворота в Боливии осудили страны по всему миру, в том числе и Россия. Министр иностранных дел Сергей Лавров во время телефонного разговора с главой боливийского внешнеполитического ведомства Селиндой Сосой Лундой заявил, что любые действия, направленные на подрыв конституционных устоев государств, недопустимы.