Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Власти Боливии расследуют внешнее вмешательство при попытке госпереворота

Ведомости

Власти Боливии проводят расследование попытки государственного переворота, в котором возможно участие внешних сил. Об этом в интервью CCTV заявила глава администрации президента страны Мария Нела Прада.

«Мы проводим соответствующие расследования. <...> В переворотах, произошедших в нашей стране и в регионе, <...> присутствовали внешние интересы. Интересы определенных групп или лидеров в нашей стране, очевидно, побудили вооруженные силы вступить в сговор с внешними группами интересов и совершить государственные перевороты», – сказала она.

26 июня вооруженные военные заняли площадь Мурильо у резиденции правительства Боливии. Глава республики Луис Арсе осудил «нерегулярную мобилизацию некоторых подразделений боливийской армии». Арсе выступил с обращением к народу Боливии и назначил новое командование армии. Он призвал население поддержать демократию и мобилизоваться против государственного переворота.

На следующий день по делу о государственном перевороте в республике были задержаны генерал Хуан Хосе Суньига, экс-командующий ВМС страны вице-адмирал Хуан Арнес и генерал Эдисон Ирахола. 29 июня их арестовали на шесть месяцев.

Попытку государственного переворота в Боливии осудили страны по всему миру, в том числе и Россия. Министр иностранных дел Сергей Лавров во время телефонного разговора с главой боливийского внешнеполитического ведомства Селиндой Сосой Лундой заявил, что любые действия, направленные на подрыв конституционных устоев государств, недопустимы.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных