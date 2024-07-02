Власти Боливии расследуют внешнее вмешательство при попытке госпереворота

Попытку государственного переворота в Боливии осудили страны по всему миру, в том числе и Россия. Министр иностранных дел Сергей Лавров во время телефонного разговора с главой боливийского внешнеполитического ведомства Селиндой Сосой Лундой заявил, что любые действия, направленные на подрыв конституционных устоев государств, недопустимы.