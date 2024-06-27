Лавров: Россия осуждает попытку госпереворота в Боливии
Россия решительно осуждает попытку военного госпереворота в Боливии, любые действия, направленные на подрыв конституционных устоев государств, недопустимы. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД республики Селиндой Сосой Лундой.
Лавров выразил полную и непоколебимую поддержку России правительству президента Луиса Арсе.
«Сергей Лавров подтвердил нашу солидарность с братской Боливией – надежным стратегическим партнером России», – говорится в сообщении.
Министры также подтвердили приверженность договоренностям, достигнутым в ходе встречи президента России Владимира Путина и Арсе в Санкт-Петербурге в июне.
26 июня вооруженные военные заняли площадь Мурильо у резиденции правительства Боливии. Глава республики осудил «нерегулярную мобилизацию некоторых подразделений боливийской армии». Арсе выступил с обращением к народу Боливии и назначил новое командование армии. Военнослужащие покинули площадь Мурильо около 1:40 мск.