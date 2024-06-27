Лавров: Россия осуждает попытку госпереворота в Боливии

Россия решительно осуждает попытку военного госпереворота в Боливии, любые действия, направленные на подрыв конституционных устоев государств, недопустимы. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД республики Селиндой Сосой Лундой.