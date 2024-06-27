10 военных задержаны в Боливии после попытки госпереворота
После попытки государственного переворота в Боливии задержаны около 10 военнослужащих, сообщил министр внутренних дел страны Эдуардо дель Кастильо в интервью Unitel.
«Задержано около 10-ти военнослужащих, которые вступили в сговор с целью свержения демократически избранного правительства», – сказал Дель Кастильо (цитата по El Deber).
По словам министра, военное восстание было организовано с «целью уничтожения демократии в стране».
27 июня также сообщалось о задержании генерала Хуана Хосе Суньиги, экс-командующего ВМС вице-адмирала Хуана Арнеса Сальвадора и генерала ВВС Марсело Хавьера Сегарры.
Вооруженные военные заняли площадь Мурильо у резиденции правительства Боливии 26 июня. Президент Боливии Луис Арсе осудил «нерегулярную мобилизацию некоторых подразделений боливийской армии». В здание резиденции правительства въехал танк, между Арсе и генералом Суньигой, возглавляющим военных, произошла беседа, после чего Суньига покинул резиденцию. Лидер республики выступил с обращением к народу Боливии и назначил новое командование армии. Вооруженные силы покинули площадь Мурильо около 1:40 мск.