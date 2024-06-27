10 военных задержаны в Боливии после попытки госпереворота

Вооруженные военные заняли площадь Мурильо у резиденции правительства Боливии 26 июня. Президент Боливии Луис Арсе осудил «нерегулярную мобилизацию некоторых подразделений боливийской армии». В здание резиденции правительства въехал танк, между Арсе и генералом Суньигой, возглавляющим военных, произошла беседа, после чего Суньига покинул резиденцию. Лидер республики выступил с обращением к народу Боливии и назначил новое командование армии. Вооруженные силы покинули площадь Мурильо около 1:40 мск.