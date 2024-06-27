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10 военных задержаны в Боливии после попытки госпереворота

Ведомости

После попытки государственного переворота в Боливии задержаны около 10 военнослужащих, сообщил министр внутренних дел страны Эдуардо дель Кастильо в интервью Unitel.

«Задержано около 10-ти военнослужащих, которые вступили в сговор с целью свержения демократически избранного правительства», – сказал Дель Кастильо (цитата по El Deber).

По словам министра, военное восстание было организовано с «целью уничтожения демократии в стране».

27 июня также сообщалось о задержании генерала Хуана Хосе Суньиги, экс-командующего ВМС вице-адмирала Хуана Арнеса Сальвадора и генерала ВВС Марсело Хавьера Сегарры.

Вооруженные военные заняли площадь Мурильо у резиденции правительства Боливии 26 июня. Президент Боливии Луис Арсе осудил «нерегулярную мобилизацию некоторых подразделений боливийской армии». В здание резиденции правительства въехал танк, между Арсе и генералом Суньигой, возглавляющим военных, произошла беседа, после чего Суньига покинул резиденцию. Лидер республики выступил с обращением к народу Боливии и назначил новое командование армии. Вооруженные силы покинули площадь Мурильо около 1:40 мск.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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